"Koji je točan broj ja mislim da to ne zna nitko. Mislim da ih imamo preko 100 tisuća i jedan značajan dio tih radnika radi u organiziranim trgovačkim društvima i u principu oni ostvaruju ono zbog čega su došli. Problem je s onim radnicima koji su dovedeni preko nekih posrednika. Uvijek kad je nešto novo i masovno onda se pojavljuju i kriminalci, a nažalost naš sustav nije spriječio razvoj kriminala i praktički jedan dio tih radnika su moderni robovi", govori Iveković i dodaje da se jedna ključna stvar u zakonu mora promijeniti.