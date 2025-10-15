Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao nove izmjene Zakona o radu.
Oglas
"Ovo je usklađenje s europskom direktivom što nije loša izmjena. Mnogo poslodavaca je uvodilo tu takozvanu tajnost plaća. Međutim, puno stvari nama još nedostaje. Moram reći da postoji naš prijedlog radničkog zakona o radu gdje smo dali nekoliko najbitnijih promjena koje nam nedostaju. Ima jako puno problema u platformskom radu. Imamo i neriješeno pitanje reprezentativnosti u Hrvatskoj", kaže Iveković.
Komentirao je i koliko stranih radnika radi u Hrvatskoj i u kakvim uvjetima.
"Koji je točan broj ja mislim da to ne zna nitko. Mislim da ih imamo preko 100 tisuća i jedan značajan dio tih radnika radi u organiziranim trgovačkim društvima i u principu oni ostvaruju ono zbog čega su došli. Problem je s onim radnicima koji su dovedeni preko nekih posrednika. Uvijek kad je nešto novo i masovno onda se pojavljuju i kriminalci, a nažalost naš sustav nije spriječio razvoj kriminala i praktički jedan dio tih radnika su moderni robovi", govori Iveković i dodaje da se jedna ključna stvar u zakonu mora promijeniti.
Strani radnici u robovlasničkom položaju
"Radnik koji dolazi raditi u Hrvatsku, on je vezan radnom dozvolom isključivo za jednog poslodavca i to ga dovodi u robovlasnički položaj", smatra Iveković.
Odgovorio je i na pitanje imaju li strani radnici kakvu zaštitu.
"Općenito je problem sa sivom zonom. Najveći problem su ljudi koji dolaze preko nekih agencija koje će se uvijek izmaknuti. Ima i jedan segment koji se ne zna. Jako puno radnika iz Indije, Nepala, Bangladeša, dižu kredite jer agencije od njih traže ogroman novac. Tu se radi o ciframa od šest do 10 tisuća eura da bih doveli u Hrvatsku uz obećanje da će ovdje imati plaćen smještaj. Onda kad dođu, ako su prevareni, nemaju izbora", govori Iveković.
Na kraju je otkrio i najbitniju stvar za hrvatske radnike.
"Moram naglasiti da mi u Hrvatskoj nismo usuglašeni s našim Ustavom. Ustav u čl. 56 daje pravo svakom radniku na dostojanstvenu plaću. Mi imamo relativnu dobru politiku minimalne plaće, međutim negdje mi fali da se negdje kaže da je krajnji cilj doseći ono što piše u Ustavu", zaključio je Iveković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas