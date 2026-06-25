Kako temperatura od +40 može ubiti čovjeka? Liječnik otkrio što se tada događa s tijelom

Zbog vrućina Eiffelov toranj i Louvre zatvoreni su i rade skraćeno, Pariz se kuha na tropskim temperaturama. Cijela zemlja je u crvenom, zatvaraju se škole. Danju je preko 40 stupnjeva. Nemoguće je zaspati na 26°C pa Parižani noći provode u parkovima koji su zbog nesnosnih vrućina otvoreni, piše Borko Brunović za net.hr.