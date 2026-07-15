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Stručnjak za sigurnost

Kalinić o mimohodu u Parizu: Hrvatska nije imala nikakvog razloga sjediti pokraj Vučića

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Tihomir Ladišić , Ružica Sabljić
|
15. srp. 2026. 10:21
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Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao vojni mimohod u Parizu i Koaliciju voljnih.

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Pavle Kalinić smatra da je vojni mimohod u Parizu pokazao da više ne postoje države nego "transnacionalne korporacije":

"Uporno guranje Europe u rat"

"Glavna transnacionalna korporacija ima zastavu i himnu, a to je SAD... To je uporno guranje Europe u rat. Hrvatska nije imala nikakvog razloga sjediti pokraj Vučića, dječaka koji je dogovarao streljanju na židovskom groblju u Sarajevu, sjetimo se njegovih vatrenih govora u Glini.... Kada je hrvatski vojnik otišao u Rusiju, rijetko koji se vratio i svaki put smo bili poraženi. Dvije najveće vojske u povijesti - Napoleonova i njemačka vojska polomile su noge. Sjetimo se Domovinskog rata i kada je trebalo nas naoružati, nismo dobili oružje ni od Ukrajine, Francuske, Velike Britanije niti od ovih što se slikaju u prvom redu, nego od Rusije, a kasnije od Njemačke. Hrvatska nema razlog da i jedna kost hrvatskog vojnika završi bilo gdje na istočnom frontu."

"Europa ako želi preživjeti, neophodna je osovina Berlin-Moskva. Raspadanjem njemačke autoindustrije stavlja se na pladanj cijela Europa. Sve što se događa u Ukrajini dogovoreno je unaprijed", rekao je.

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Teme
domovinski rat europa hrvatska vanjska politika koalicija voljnih mimohod u parizu n1 gosti pavle kalinić rat u ukrajini

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