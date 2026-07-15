Kalinić o mimohodu u Parizu: Hrvatska nije imala nikakvog razloga sjediti pokraj Vučića

"Glavna transnacionalna korporacija ima zastavu i himnu, a to je SAD... To je uporno guranje Europe u rat. Hrvatska nije imala nikakvog razloga sjediti pokraj Vučića, dječaka koji je dogovarao streljanju na židovskom groblju u Sarajevu, sjetimo se njegovih vatrenih govora u Glini.... Kada je hrvatski vojnik otišao u Rusiju, rijetko koji se vratio i svaki put smo bili poraženi. Dvije najveće vojske u povijesti - Napoleonova i njemačka vojska polomile su noge. Sjetimo se Domovinskog rata i kada je trebalo nas naoružati, nismo dobili oružje ni od Ukrajine, Francuske, Velike Britanije niti od ovih što se slikaju u prvom redu, nego od Rusije, a kasnije od Njemačke. Hrvatska nema razlog da i jedna kost hrvatskog vojnika završi bilo gdje na istočnom frontu."