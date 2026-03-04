Oglas

vozi se jednim trakom

Kaos na A3: Više automobila sudjelovalo u prometnoj nesreći

author
N1 Info
|
04. ožu. 2026. 08:30
PXL_200317_15997697
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovac i Spačva (na 291+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, priopćio je HAK

Oglas

Više automobila sudjelovalo je u prometnoj nesreći na A3, kod skretanja za Spačvu. Iz vukovarsko-srijemske policije potvrdili su sudar za24sata, no još je nepoznato ima li ozlijeđenih i o kojim je ozljedama riječ.

"Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovac i Spačva (na 291+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h - priopćio je HAK na svojim stranicama.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
A3 prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ