Kaos na A3: Više automobila sudjelovalo u prometnoj nesreći

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovac i Spačva (na 291+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, priopćio je HAK
Više automobila sudjelovalo je u prometnoj nesreći na A3, kod skretanja za Spačvu. Iz vukovarsko-srijemske policije potvrdili su sudar za24sata, no još je nepoznato ima li ozlijeđenih i o kojim je ozljedama riječ.
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lipovac i Spačva (na 291+000 km) u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h
