FOTO / Kaos na cestama: Kolone su kilometarske

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Mogući su odroni. Pojačan je promet na važnijim ceastama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izvijestio je HAK.

Izvanredni prometni događaji

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i Mosta Sava, na 36.+700 km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom usporeno u koloniod oko 3 km

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka, kolona osobnih i teretnih vozila je oko 8 km

Autoceste

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

do 19. prosinca (ne uključujući vikend) od 09:00 sati do 16:00 sati zbog radova zaustavlja se promet do 10 puta na 15 minuta između čvora Bosiljevo II i sjevernog portala tunela Mala Kapela

do 20. veljače 2026. zbog rekonstrukcije benzinske postaje i pratećih uslužnih objekata na odmorištu Janjče u smjeru Zagreba izvan funkcije su punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, a ostale parkirališne povšine su otvorene i dostupne. U smjeru Dubrovnika izvan funkcije su punionica za električne automobile, prateći sadržaji benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor) te parkiralište za osobna vozila ispred objekta, a ostale parkirališne povšine su otvorene i dostupne.

radovi na održavanju na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Predviđeno trajanje radova je do 15:00 sati.

A3 Bregana-Lipovac

do 19. veljače 2026. zbog rekonstrukcije parkirališnih površina na odmorištu Kraljeva Velika sjever (u oba smjera) zatvoren je zaustavni trak od 115+800 do km 117. km u smjeru Lipovca te od km 117+100 do km 116+000 u smjeru Bregane, a zatvoreno je i odmorište Kraljeva Velika jug i Kraljeva Velika sjever. Promet teče voznim i pretjecajnim trakom, uz ograničenje brzine na 80 km/h.

A4 Goričan-Zagreb

zbog izvođenja radova redovnog održavanja u tunelu Vrtlinovec autoceste A4 u smjeru Zagreba tunel je zatvoren za sav promet. Promet se odvija dvosmjerno tunelskom cijevi u smjeru Goričana. Predviđeno trajanje radova je do 19:00 h

A6 Bosiljevo-Rijeka

radovi na održavanju na autocesti A6 u tunelu Čardak na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Predviđeno trajanje radova je do 15:00 h.