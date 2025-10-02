Oglas

Problemi u prometu

Kaos na obali: Hara orkanska bura, kruzeri ne mogu pristati, most zatvoren za dio vozila

N1 Info
02. lis. 2025. 12:41
bura u ražancu
PIXSELL / Dino Stanin/PIXSELL

Za dubrovačko područje na snazi je narančasti meteoalarm zbog jake orkanske bure zbog koje vrijeme može biti iznimno opasno.

Orkanska bura poremetila je promet na dubrovačkom području. DHMZ je ranije izdao obavijest o opasnosti od vremena, a za čitavu regiju upaljen je narančasti alarm.

Olujni udari bure, moguće i orkanski, s udarima vjetra do 130 km/h predstavljaju veliku opasnost za građane, a očekuju se poremećaji i oštećenja konstrukcija uz mogući rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina.

Moguć je i prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom, upozorio je Državni hidrometeorološki zavod.

Opasnost zbog vremena posebno je visoka za pomorce i obalnu infrastrukturu.

Kruzer koji je jutros trebao pristati u Dubrovniku zbog jakih naleta bure nije se mogao približiti kopnu te je neko vrijeme kružio na pučini da bi se u konačnici okrenuo i nastavio prema Splitu, prenosi Dnevnik.hr.

Promet na mostu dr. Franje Tuđmana također je otežan zbog jakog vjetra. Promet mostom zabranjen je za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama te motocikle.

