Optužnica protiv Josipa Dabre (DP) zbog povrede prava djeteta i nezakonitog posjedovanja oružja oporbi je očekivana, pri čemu poručuje da Plenkoviću rafalna paljba iz automatskog oružja nije sporna kada je riječ o čuvanju fotelje dok mu je ispaljivanje signalne rakete na svadbi nedopustivo.
Ivana Kekin (Možemo!) poručila je da je „na sramotu Andreju Plenkoviću kojemu je prvo bio ministar, a sada mu već deset mjeseci drži većinu i koji sada ima optužnicu, a možda mu se i Vili Beroš vrati u Sabor pa će imati dva”.
Riječ je o čovjeku koji je pucao iz puške u naseljenom mjestu, iz automatske puške po polju i koji je osumnjičen da je maloljetnicima davao oružje, kazala je.
Istodobno, dodaje, taj naš isti premijer koji takvog ima u Saboru jučer izjavi da 'ne zna kome padne na pamet ispaliti signalnu raketu na svadbi'.
To kaže Andrej Plenković kojemu čovjek koji puca iz automatske puške po polju sjedi u Saboru i diže ruke za njegove prijedloge i Vladu, napominje.
„Kada dođe do očuvanja fotelje, onda Plenković tolerira i rafalnu paljbu, a drugo lice Plenkovića ekstremno se čudi da, eto, neki građani ispale signalnu raketu na svadbi”, zaključuje Kekin.
Nikola Grmoja (Most) kazao je da se, pored svih problema hrvatskih građana kojima se namjerava baviti, ne misli baviti ni Domovinskim pokretom ni Dabrom, optužnicama ni DORH-om.
„Niti vjerujem DORH-u niti vjerujem vladajućoj većini”, kazao je, poručivši neka Josip Dabro objašnjava što je bilo i jesmo li raščistili kriminal u Hrvatskim šumama koji je najavljivao.
I Grmoja upozorava kako se Plenković osvrnuo na tragičan slučaj na svadbi riječima da je to nedopustivo, a ima članove Vlade koji pucaju i daju djeci oružje te rekao neka se institucije bave Dabrom.
Igor Peternel (DOMiNO) izjavio je da je optužnica bila očekivana. Bilo bi čudno da nije podignuta nakon svega što smo vidjeli, a što će biti s optužnim prijedlogom vidjet ćemo u sudskom procesu ako ga sud prihvati, napominje.
Dabrine izjave da ga se politički progoni i spominjanje šefa njegova stranke Marija Radića, Peternel smatra neozbiljnima. „Ljudi koji su nekada obnašali dužnost ministara i potpredsjednika Vlade trebali bi ipak razumjeti da su to vrlo ozbiljne dužnosti i ponašati se pristojno, a ne ovako infantilno”, poručio je.
Svi smo vidjeli snimke, a navodno ima i toga što nismo vidjeli i na osnovu toga je podignuta optužnica i tu ne vidim ništa sporno, odnosno, vidio bih nešto sporno da nije podignuta, zaključio je Peternel.
