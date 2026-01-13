situacija u pravosuđu
Kekin: Plenković želi kontrolu u Ustavnom sudu radi Bačićevih zakona
Plenković forsira što brži izbor ustavnih sudaca i uspostavljanje kontrole nad Ustavnim sudom zbog toga jer će ta institucija morati odlučivati o Bačićevim zakonima o prostornom uređenju. Tu je tezu u današnjem Novom danu N1 televizije iznijela Ivana Kekin iz Kluba Možemo.
Čega se boji Plenković?
"Mi znamo da je on dugo, dugo imao kontrolu u Ustavnom sudu i vidimo da se sada boji da tu kontrolu izgubi. Ja bih, naravno, bila sklona tome da se svi zapitamo šta je motivacija iza toga. I čega se on zapravo boji ako Ustavni sud neće biti pod njegovom kontrolom. A znamo da će Bačićevi zakoni, kojima su hrvatskim građanima potirali ono najvrjednije što im je ostalo, a to je prostor, ići na Ustavni sud", izjavila je Kekin.
Krnji Ustavni sud
Na dodatno pitanje smatra li da je to glavni razlog za Plenkovićevu ponudu oporbi o povezivanju izbora ustavnih sudaca i izbora predsjednika Vrhovnog suda, odgovorila je potvrdno.
"Ja mislim da u tom grmu leži zec. Ti su zakoni izglasani krajem prošle godine mi nećemo od toga odustati s ustavnim sudom ili bez – istaknula je kazavši kako se upravo priprema ustavna tužba. Ustavni sud, kaže, funkcionira sa deset sudaca koliko ih ima, iako otežano, no oporba neće pristati na Plenkovićevu ucjenu. Na pitanje znači li to da je izgledan scenarij da ćemo imati krnji Ustavni sud i da nećemo imati čelnog čovjeka pravosuđa kaže:
“Da, i treba se pitati čija je to odgovornost”.
Istražno povjerenstvo za razmatranje femicida
Kekin je najavila i intenzivno skupljanje potpisa za inicijativu osnivanja istražnog povjerenstva za razmatranje femicida u Hrvatskoj.
Sigurno se sjećate, ubijeno je 19 žena u 2025., ubijene su četiri žene u samo dva tjedna. Dakle, to nije normalna situacija i mi moramo sebi priznati da godinama nemamo normalnu situaciju kada dođe do borbe protiv nasilja nad ženama... Istražno povjerenstvo je tijelo ispred najvažnijeg predstavničkog tijela građana, to je Sabor, koje onda može pozivati resorne ministre, a tu treba svakako zvati Piletića, treba zvati svakako Habijana, treba svakako zvati Božinovića, da se vidi zašto se rizici ne prepoznaju, zašto se sustavno ignoriraju, zašto mi imamo u većini ubijenih žena situaciju da su njihovi nasilni partneri bili procesuirani – zaključuje Kekin.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
