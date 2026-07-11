Koliko zapravo košta izlazak na Ultri? Cijene pića i hrane mnoge će iznenaditi

Jednodnevna General Admission (GA) ulaznica po redovnoj cijeni stoji od 129 eura, dok trodnevna ulaznica kreće od 259 eura. Za VIP iskustvo potrebno je izdvojiti od 239 eura za jedan dan ili od 489 eura za sva tri dana, dok VIP Ultra ulaznice stoje od 269 eura dnevno, odnosno od 519 eura za cijeli festival. Na navedene iznose treba dodati i naknade za obradu te ostale pristojbe.