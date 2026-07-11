NIJE ZA SVAKI DŽEP
Koliko zapravo košta izlazak na Ultri? Cijene pića i hrane mnoge će iznenaditi
Ultra Europe i ove je godine u Split privukla desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, no uz vrhunsku glazbu stižu i pozamašni troškovi. Nakon što se uračunaju ulaznica, piće i hrana, jedna festivalska večer može stajati gotovo 200 eura, a nerijetko i više.
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Jednodnevna General Admission (GA) ulaznica po redovnoj cijeni stoji od 129 eura, dok trodnevna ulaznica kreće od 259 eura. Za VIP iskustvo potrebno je izdvojiti od 239 eura za jedan dan ili od 489 eura za sva tri dana, dok VIP Ultra ulaznice stoje od 269 eura dnevno, odnosno od 519 eura za cijeli festival. Na navedene iznose treba dodati i naknade za obradu te ostale pristojbe.
Organizator je za hrvatske i srpske državljane ponudio i povoljnije jednodnevne ulaznice pa je, primjerice, za nedjelju njihova cijena iznosila 69 eura.
Voda šest eura, koktel čak 22
Cijene pića unutar festivalskog prostora također nisu zanemarive. Boca obične vode od pola litre stoji šest eura, jednako kao i gazirana mineralna ili vitaminska voda. Limenka energetskog pića Red Bull prodaje se za sedam eura, a toliko stoji i jedna doza votke od 0,03 litre.
Najskuplji su kokteli. Za Mojito, Cuba Libre, Moscow Mule, Mai Tai, Long Island Iced Tea ili Sex on the Beach u čaši od 0,4 litre treba izdvojiti 22 eura, dok litrena verzija košta čak 42 eura.
Na šankovima su dostupni i gotovi kokteli u limenkama, poput Pelin tonica ili Skinny koktela, po cijeni od 12 eura, dok porcija domaćih žestokih pića, poput travarice, šljivovice, višnjevca ili medice, stoji sedam eura, piše Dalmacija danas.
Ni hrana nije jeftina
Ni ponuda hrane nije mnogo povoljnija. Regular kebab wrap stoji 17 eura, dok je za "Monster" verziju potrebno izdvojiti 20 eura. Kebab bowl prodaje se za 16 eura.
Punjeni krumpiri s pulled porkom ili chili con carneom stoje 16 eura, a varijante s piletinom ili gljivama 18 eura.
Koliko košta jedna večer?
Posjetitelj koji kupi jednodnevnu ulaznicu od 129 eura, popije dvije boce vode, jedan koktel i pojede kebab, potrošit će najmanje oko 196 eura, ne računajući naknade za ulaznicu, prijevoz ili dodatna pića.
Ako tijekom večeri naruči još nekoliko pića ili koktela, ukupni trošak bez većih problema može premašiti 200 eura.
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