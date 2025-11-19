Komemorativni skup "Žrtva Borovo naselja za domovinu"

Komemorativnim skupom "Žrtva Borovo naselja za domovinu" u srijedu je u nekadašnjem Borovo commercu, gdje se 1991. nalazila ratna bolnica i sklonište, obilježena obljetnica velikosrpske okupacije Borova naselja i stradanja stanovnika toga dijela Vukovara.
Kod spomen-ploče među ostacima Borovo commerca u spomen na poginule, ubijene i nestale branitelje i civile Borovo naselja brojna izaslanstva zapalila su svijeće i položila vijence.
U ime Vlade vijenac je položio potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a Hrvatskog sabora saborski zastupnik Nikola Mažar.
Među okupljenima bio je i Dalibor Đurđek, sin nestalog varaždinskog policajca Ivana Đurđeka koji zajedno sa 185 pripadnika Varaždinske i Međimurske županije došao u Vukovar 18. rujna 1991..
"Znamo da je ovih dana bio ranjen i nalazio se u Borovo commerceu, ali ne znamo što se dalje s njim dogodilo”, kazao je Đurđek koji još uvijek traga za ocem.
“Nažalost, mnogi od nas još uvijek nisu našli istinu o svojima najmilijima, ali dok živimo mi se nadamo”, rekao je Dalibor Đurđek.
Po podacima vukovarskih stradalničkih udruga, u trenutku okupacije 19. studenoga 1991., u bolnici i skloništu u Borovo commercu nalazilo se oko 800 civila i ranjenika, a po ulasku agresora u taj prostor nasilno je odvedeno, izloženo torturama i ubijeno 115 branitelja i civila. Na sam dan okupacije u Borovu naselju ubijena je 51 osoba.
U tromjesečnoj opsadi Borova naselja poginulo je 176 branitelja i civila, a još je nepoznata sudbina 48 branitelja i civila iz tog vukovarskog naselja.
Jedna od žrtava Borova naselja je i Željko Budimir koji je ubijen na današnji dan u Borovu commercu.
"Posmrtni ostatci moga sina pronađeni su i pokopala sam ga. Neobično je reći kako sam radosna što sam ga pokopala i znam gdje mu je grob, ali je tako jer mnogi još tragaju za svojima. Ja tragam još za bratom Ivanom i nadam se da će i njega pronaći. Iako su prošle 34 godine, bol ne prolazi, čak mi se čini da raste. Kažu da godine liječe rane, no nije tako jer svaka godina doda svoju ranu", kazala je Milka Budimir.
Komemorativni program nastavljen je Križnim putem do crkve Gospe Fatimske, gdje će biti služena misa zadušnica.
Na obali Dunava u Borovu, nekadašnjem Borovu Selu, komemorativnim skupom "Svjedočenjem protiv zaborava" odat će se počast stradalim braniteljima i civilima koji su na obali ubijani, a tijela im bacana u rijeku.
Položit će se vijenci i upaliti svijeće i na Farmi Lovas nedaleko Dalja, gdje su iz masovne grobnice 2001. godine ekshumirane 24 žrtve ubijene u Borovo naselju i Vukovaru, a čiji su posmrtni ostaci bili pomiješani s ostacima uginule stoke.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odat će se počast i kod spomen-obilježja nestalima u Domovinskom ratu u parku u Borovu naselju.
