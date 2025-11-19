Komemorativni skup "Žrtva Borovo naselja za domovinu"

"Posmrtni ostatci moga sina pronađeni su i pokopala sam ga. Neobično je reći kako sam radosna što sam ga pokopala i znam gdje mu je grob, ali je tako jer mnogi još tragaju za svojima. Ja tragam još za bratom Ivanom i nadam se da će i njega pronaći. Iako su prošle 34 godine, bol ne prolazi, čak mi se čini da raste. Kažu da godine liječe rane, no nije tako jer svaka godina doda svoju ranu", kazala je Milka Budimir.