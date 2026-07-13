BESMISLENI SPEKTAKL
Holy o "gladijatorskom sukobu" Milanovića i Plenkovića: Građanima je svejedno
Bivša ministrica i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko vojnog mimohoda u Parizu, oporbenu kampanju "Plenkovićeva inflacija" i druge aktualnosti
"Većina građana nije zainteresirana za skukob oko mimohoda jer je ta tema jako udaljena od svakodnevnog života. Njima je svejedno hoće li počasna bojna ili specijalna policija hodati po Parizu jer to nema veze s njihovim životom, a stvara se situacija jako povišenih tenzija, gdje je na djelu gladijatorski sukob između dvije najmoćnije pozicije u državi - premijera i predsjednika Republike. Politički legitimitet jest na strani predsjednika Milanovića, ali stvarni instrumetni vlasti i moć su u rukama premijera Plenkovića", naglasila je Holy, koja je uvjerena kako je riječ prvenstveno o nastavku osobnih tenzija između njih dvojice.
"Premijer provocira jer želi pokazati da je glavni"
Dodala je i kako se, u slučaju mimohoda u Parizu, radi se o "čistoj premijerovoj provokaciji preko trbuhozborca Ivana Anušića, koji je brzo pacificiran kao nekadašnji izvjesni sljedeći predsjednik HDZ-a i buntovnik".
"Danas Anušić radi sve što treba premijeru i čini se zadovoljan tom pozicijom. Djeluje kao produžena ruka premijera, a ovdje je očito riječ o jasnoj provokaciji. Mogli su u Pariz poslati bilo koji drugi dio vojske osim počasno-zaštitne bojne, koja čuva predsjednika. Premijer želi pokazati da je on glavni i onaj koji formira svaku politiku u RH, a MIlanovićev odgovor na tu provokaciju je očekivan", istaknula je Holy te ponovila kako taj osobni sukob nema nikakve veze sa stvarnim problemima građana i društva.
Stvaranje spektakla
Smatra da su se svi uključili u raspravu o "potpuno besmislenoj temi".
"Riječ je o stvaranju spektakla, stvara se dojam velikog značaja za potpuno irelevantne teme. Tako se konsolidiraju podijeljene strane – za premijera i za predsjednika, ali koga briga hoće li naša vojska hodati po Parizu? Ljudi su debelo u 'sezoni kiselih krastavaca' ili na moru, za ovo nisu pretjerano zainteresirani. Dio intelektualaca gleda to kao besmisleno naguravanje dva ovna na brvnu, ali postoji I navijački element pri čemu se simpatizeri uključuju u to verbalno i političko valjanje po blatu", upozorila je komunikacijska stručnjakinja.
Kampanji "Plenkovićeva inflacija" nedostaju konkretna rješenja
Komentirajući kampanju SDP-a i platforme Možemo "Plenkovićeva inflacija", Holy je kazala kako time nastoje upozoriti na stvarne probleme hrvatskih građana, poput inflacije i rasta cijena, ali premalo nude rješenja za probleme.
"Nije loše da pokušavaju personalizirati problem i prebaciti odgovornost na Plenkovića jer on želi pokazati da je tata-mata u Hrvatskoj, ali to ostaje na razini kritike. Ljudi su već bolesni od same krititke, u napadačkoj retorici malo je konkretnih prijedloga rješenja. To je spin metoda slaganja karata – birate samo one karte koje vam se uklapaju u narativ i svjesno ignotrrate sve karte koje su na stolu; izvlačite samo argumente koji idu vama u prilog", istaknula je Holy.
DP i Penava su "pacifizirana pudličica"
Bivša ministrica je rekla kako političari često ulaze u prostor neodređenog jer se konkretna rješenja nekome ne moraju svidjeti, pa se "pojavljuje kalkulanstvo, koriste blještave općenitosti, prazne fraze iza kojih može stajati sve, ali i ništa i to guraju u prvi plan".
"Tako si štite bokove, ali građanima je već dosta tog praznoslovlja i općenitih ideja", naglasila je.
Kratko je komentirala i Domovinski pokret i Ivana Penavu, za koji kaže da joj je "posve nezanimljiv".
"Politički su se ubili, sad su pacifizirana pudličica, baš poput Anušića su poslušni trbuhozborci. Povremeno s nečim izađu, ali više im ništa ne može pomoći - sad više da i hodaju na rukama i izvode akrobacije ništa ne mogu", zaključila je Holy.
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