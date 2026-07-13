Holy o "gladijatorskom sukobu" Milanovića i Plenkovića: Građanima je svejedno

"Većina građana nije zainteresirana za skukob oko mimohoda jer je ta tema jako udaljena od svakodnevnog života. Njima je svejedno hoće li počasna bojna ili specijalna policija hodati po Parizu jer to nema veze s njihovim životom, a stvara se situacija jako povišenih tenzija, gdje je na djelu gladijatorski sukob između dvije najmoćnije pozicije u državi - premijera i predsjednika Republike. Politički legitimitet jest na strani predsjednika Milanovića, ali stvarni instrumetni vlasti i moć su u rukama premijera Plenkovića", naglasila je Holy, koja je uvjerena kako je riječ prvenstveno o nastavku osobnih tenzija između njih dvojice.