Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da će Ministarstvo zdravstva i nadalje podržavati ovu akciju. ''Koncert se zove Želim život, a ja ne samo da želim život, nego i da svi imaju zdrave godine u životu maksimalno koliko je moguće. I u sljedećih 20 godina Ministarstvo zdravstva će podržavati ovu hvalevrijednu akciju'', naglasila je.