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Tomaševićev zamjenik

Korlaet o novom Maksimiru: "Navijači mogu izdržati malo kiše i sjeverca"

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N1 Info
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29. lis. 2026. 14:10
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Idejno rješenje Stadiona Maksimir (2)
Grad Zagreb

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet komentirao je kritike na račun budućeg maksimirskog stadiona, posebice otvorenih prostora između tribina zbog kojih dio Dinamovih navijača strahuje od izloženosti kiši i hladnom vjetru.

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Govoreći na konferenciji Sport Innovest 2026. u Zagrebu, održanoj ovog tjedna u Zagrebu, Korlaet je odgovarao na pitanja o odabranom arhitektonskom rješenju novog Maksimira.

Moderatorica ga je upitala jesu li članovi ocjenjivačkog suda prilikom izbora pobjedničkog projekta vodili računa o tome kako će se navijači osjećati na stadionu kada zapuše snažan sjeverni vjetar.

"Što kada puše jak sjeverac? Je li se netko od vas članova žirija našao u ulozi navijača koji stoji na stadionu? Jeste li o tome uopće razmišljali ili to nije bilo toliko bitno koliko monumentalni izgled?" upitala je.

Korlaet je na to odgovorio:

"Ja mislim da su navijači malo otporniji od toga da ne mogu izdržati malo kiše i sjeverca."

Snimku njegove izjave na Facebooku je podijelila Milka Rimac Bilušić, zastupnica stranke Drito, koja je kritizirala takav stav.

"Nevjerojatno! Poslušajte kako zamjenik gradonačelnika Korlaet misli da se pravi navijači trebaju smrzavati!" napisala je uz objavljeni video.

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Teme
maksimir stadion maksimir

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