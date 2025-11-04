Kreće jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u novijoj povijesti Splita

Sljedećih godina uslijedila je izrada i predaja projektne dokumentacije. Hrvatske ceste su u ožujku 2022. godine preuzele dokumentaciju od Grada Splita, a već u ožujku 2023. predale su novoizrađeni projekt Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Nakon što je Ministarstvo u siječnju 2024. godine dalo pozitivno mišljenje, u veljači 2025. dokumentacija je službeno predana na ishođenje dozvola. Današnjim raspisivanjem natječaja proces je ušao u završnu fazu pripreme prije početka gradnje.