Kukavica: Hrvatska je talac lijevih, ekstremističkih i prokomunističkih politika
Predsjednik saborskog Kluba zastupnika DP-a Ivica Kukavica prozvao je u srijedu više lijevih stranaka da, kako kaže, negiraju zločine nakon Drugog svjetskog rata te podsjetio da DP zagovara zakonska rješenja o zabrani svih totalitarnih režima i o zaštiti vrijednosti Domovinskog rata.
Povod za konferenciju za novinare bila je objave Radničke fronte (RF) nakon objave knjige slovenskog povjesničara Mitje Ferenca i arheologa Uroša Košira "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji".
Iz RF-a su u svojoj objavi, između ostalog, istaknuli da u Hudoj jami nema nikakvih "žrtava", nego "samo ubijenih fašista, kolaboracionista i zločinaca".
"Ove teze su strašne i razotkrivaju današnju politiku nekih stranaka s lijevog političkog spektra koje jasno, uporno negiraju zločine koji su se dogodili nakon Drugog svjetskog rata. Tu prvenstveno mislim na stranku Možemo, SDP, Daliju Orešković", rekao je Kukavica, istaknuvši da RF sada nije parlamentarna stranka, ali je u prošli saziv Sabora ušla na listi od Možemo.
Kukavica je, između ostalog, rekao i da saborska oporba "predvođena radikalnom ljevicom, uporno negira Domovinski rat" te ga želi diskreditirati kao temelj današnje moderne Hrvatske, priča o temama koje "apsolutno nemaju nikakve veze s današnjom Hrvatskom", a ne žele ni jasno osuditi treći najveći zločinački režim - komunizam.
Podsjetio je da Domovinski pokret zagovara donošenje zakonskih rješenja te da je bitno da se donese zakon o zaštiti vrijednosti Domovinskog rata s obzirom na to da sada postoji samo deklaracija.
"Vidjeli smo prošlo ljeto koliko smo imali problema s tim kada su se branitelji bunili, s pravom, zbog vrijeđanja Domovinskog rata. Isto tako kada pričamo o simbolima - često dolazimo u određene probleme jer vidimo da su neki simboli totalitarnog režima zabranjeni, a neki dozvoljeni", naveo je.
Ponovio je da se negira Domovinski rat i simboli pod kojima su rađeni zločini u Vukovaru i diljem države, pritom misleći na petokraku koju je nosila JNA.
"Hrvatska je danas talac lijevih i prokomunističkih politika"
Kukavica je također ocijenio da Hrvatska nije napravila civilizacijski i kulturološki iskorak koji je napravila Europa.
"Sve države Sila Osovine svoje vojnike iz Drugog svjetskog rata s pijetetom iskopaju i dostojno pokopaju. Jedino je Hrvatska danas talac lijevih, ekstremističkih, pa ja bih čak rekao i prokomunističkih politika koje nemaju drugog sadržaja", poručio je.
Zastupnik Stipo Mlinarić rekao je da ovo pokazuje zašto su prije desetak dana govorili da je potrebno donijeti zakon o zabrani svih totalitarnih režima, uključujući i komunizam.
"Da se pojedini Stazići, koji je član SDP-a, i Radnička fronta ne mogu izrugivati sa žrtvama koje su mučki poubijane nakon završetka Drugog svjetskog rata. Takvih Hudih jama ima po Hrvatskoj na stotine, neke će biti vrlo brzo i otkopane" rekao je.
Radi higijene hrvatskog društva, dodao je, treba osuditi svaki zločinački režim - nacizam, fašizam, ali i komunizam, kako se takve stvari ne bi događale.
Pri tome se referirao na stranačkog kolegu Dabru, dodavši kako se nekoga progoni jer je odsvirao "grobnicu od zlata", dok drugi negiraju tisuće jama gdje su ubijene žene i djeca te vrijeđaju žrtve pogubljene bez suda.
Najavio je da će Centar dr. Ivan Šreter, kojem je na čelu, reagirati na tu objavu putem institucija kako bi "ti ljudi bili barem kažnjeni za remećenje javnog reda i mira".
