"Kupci ne mogu prepoznati je li ulje ekstra, djevičansko ili lampante, koje nije za ljudsku upotrebu"

'To može i ne mora biti tako. Sve ovisi o sastavu masnih kiselina od kojih je ulje napravljeno. Ako ono više ima linolne i linolenske kiseline, onda se neće smrznuti u frižideru, a ako ima više zasićenih masnih kiselina, onda će se smrznuti. To je jako tricky analiza i ne možete preko toga saznati je li ulje pravo ili je miješano. Činjenica je da se sojino ulje neće smrznuti u frižideru i samo je pitanje koliko je netko umiješao tog ulja u maslinovo', upozorio je Ljubenkov.