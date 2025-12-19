Članica Udruge Sjena otkrila koji bi mogli biti potencijalni problemi u provedbi odluke Ustavnog suda

Bivša predsjednica udruge Sjena, Sabina Lončar, bila je gošća N1 Studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirala hladan tuš pravobranitelja i krovne udruge osoba s invaliditetom koji problematiziraju novu odluku Ustavnog suda na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
"To je ono što smo mi očekivali. Mi to doživljavamo na svakodnevnoj razini. Sve su ovo teme koje smo mi daleko prije aktualizirali gdje smo upozoravali i Vladu i pravobranitelja. Ovim putem bi htjela poručiti da je ta njihova zabrinutost usmjerena u krivom smjeru. Ona bi zapravo trebala biti kako im se dogodilo da je toliki broj diskriminiran takvim zakonom", rekla je Lončar i dodala da ne može shvatiti čelne udruge koje ne podržavaju proširenje broja korisnika.
"Mi o ljudskim pravima ne možemo raspravljati i to je ono gdje su oni pokazali jednu neozbiljnost", smatra Lončar.
Odgovorila je i na pitanje koje probleme vidi kao potencijalne u provedbi ove odluke.
"Ono što je krovna organizacija krivo napravilo je da su na neki način prisili osobe s invaliditetom da sami traže osobnog asistenta. To je potpuno krivo. Zavodi za socijalni rad su dužni pronaći osobnog asistenta", kaže Lončar.
Kada će odluka saživjeti?
"Odluka mora saživjeti objavljivanjem u narodnim novinama. U tom trenutku svi mogu predati zahtjev", zaključila je Lončar.
