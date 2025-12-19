Oglas

SABINA LONAČR

Članica Udruge Sjena otkrila koji bi mogli biti potencijalni problemi u provedbi odluke Ustavnog suda

author
N1 Info
|
19. pro. 2025. 12:47

Bivša predsjednica udruge Sjena, Sabina Lončar, bila je gošća N1 Studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirala hladan tuš pravobranitelja i krovne udruge osoba s invaliditetom koji problematiziraju novu odluku Ustavnog suda na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

Oglas

"To je ono što smo mi očekivali. Mi to doživljavamo na svakodnevnoj razini. Sve su ovo teme koje smo mi daleko prije aktualizirali gdje smo upozoravali i Vladu i pravobranitelja. Ovim putem bi htjela poručiti da je ta njihova zabrinutost usmjerena u krivom smjeru. Ona bi zapravo trebala biti kako im se dogodilo da je toliki broj diskriminiran takvim zakonom", rekla je Lončar i dodala da ne može shvatiti čelne udruge koje ne podržavaju proširenje broja korisnika.

"Mi o ljudskim pravima ne možemo raspravljati i to je ono gdje su oni pokazali jednu neozbiljnost", smatra Lončar.

Odgovorila je i na pitanje koje probleme vidi kao potencijalne u provedbi ove odluke.

"Ono što je krovna organizacija krivo napravilo je da su na neki način prisili osobe s invaliditetom da sami traže osobnog asistenta. To je potpuno krivo. Zavodi za socijalni rad su dužni pronaći osobnog asistenta", kaže Lončar.

Kada će odluka saživjeti?

"Odluka mora saživjeti objavljivanjem u narodnim novinama. U tom trenutku svi mogu predati zahtjev", zaključila je Lončar.

PROČITAJTE VIŠE:

Teme
Sabina Lončar zakon o osobnoj asistenciji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ