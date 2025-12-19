Članica Udruge Sjena otkrila koji bi mogli biti potencijalni problemi u provedbi odluke Ustavnog suda

"To je ono što smo mi očekivali. Mi to doživljavamo na svakodnevnoj razini. Sve su ovo teme koje smo mi daleko prije aktualizirali gdje smo upozoravali i Vladu i pravobranitelja. Ovim putem bi htjela poručiti da je ta njihova zabrinutost usmjerena u krivom smjeru. Ona bi zapravo trebala biti kako im se dogodilo da je toliki broj diskriminiran takvim zakonom", rekla je Lončar i dodala da ne može shvatiti čelne udruge koje ne podržavaju proširenje broja korisnika.