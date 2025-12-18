Prisutnost bakterije legionele utvrđena je u zagrebačkom Dječjem vrtiću "Bajka" 8. prosinca redovnim testiranjem na legionelu te je vrtić odmah nakon zaprimanja rezultata 17. prosinca po uputama osigurao cisternu s pitkom vodom, a djeca su danas izmještena u centralni objekt, doznaje se u gradskoj upravi.
S obzirom na to da u istom objektu djeluje i osnovna škola, ona također postupa po uputama sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) Dr. Andrija Štampar - osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole, rekli su Hini u zagrebačkoj Gradskoj upravi.
U Gradskoj upravi naglašavaju da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s tim nalazom, ni kod djece niti kod zaposlenika, te su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, s ciljem potpune zaštite zdravlja korisnika i djelatnika objekta.
Vrtić je u sklopu unaprijed planiranog i redovitog godišnjeg testiranja na legionelu proveo testiranje 8. prosinca, prilikom kojega je utvrđena prisutnost te bakterije. Rezultate je zaprimio 17. prosinca i odmah postupio po uputama sanitarne inspektorice i Nastavnog zavoda te osigurao cisternu s pitkom vodom, kažu u gradu.
Napominju da tijekom božićnih praznika u objektu boravi znatno manji broj djece pa vrtić svake godine u tom razdoblju organizira boravak djece u centralnom objektu.
"S obzirom na navedeno te sezonu gripe, zbog čega je u vrtiću posljednjih dana prisutno znatno manje djece, donesena je odluka da se djeca iz navedenog objekta već danas izmjeste u centralni objekt te već ovaj tjedan započne uobičajena zimska organizacija rada", istaknuli su u Gradskoj upravi.
Naglasili su da vrtić nastavlja postupati po uputama te će se provesti novo testiranje vode, a očekuju da će ponovno biti otvoren s početkom drugog polugodišta, kako je inicijalno i planirano u sklopu zimske organizacije rada.
U Gradskoj upravi ističu da se kontrola kvalitete vode u gradskim vrtićima i školama provodi na mjesečnoj bazi, a tijekom godine se provode dodatna testiranja kakvoće vode, poput testiranja na prisutnost legionele.
"Kontrola provedena 1. prosinca redovita je kontrola koja nije evidentirala prisutnost bakterija. Tada je bila evidentirana povećana mutnoća vode čiji su uzrok najvjerojatnije bili radovi na opskrbnoj mreži zbog kojih se može podignuti talog koji inače miruje. Vrtić je, predostrožnosti radi, postupio po uputama sanitarne inspekcije, isprane su cijevi te nisu zabilježene nikakve poteškoće", kažu u Gradskoj upravi.
