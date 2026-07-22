Zahtjevi sindikata
Leontić: Nedostatak spremačica je javnozdravstveni problem
U emisiji Novi dan gošća je bila Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb, koja je u razgovoru s našom Ninom Kljenak govorila o uvjetima rada u bolnici i zahtjevima sindikata.
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Sindikat KBC-a Zagreb zatražio je hitnu korekciju koeficijenata za radnike na radnim mjestima za koja je propisan uvjet završene osnovne škole te pokretanje cjelovite revizije sustava plaća u javnim i državnim službama, upozorivši da je sadašnji sustav nepravedan prema dijelu zaposlenika.
U Novom danu gostovala je Tanja Leontić iz Sindikata KBC-a Zagreb koja je govorila o uvjetima rada u bolnici i zahtjevima sindikata.
“Problem na koji smo ukazali, manjak spremačica, nije samo problem manjka u KBC-u Zagreb, već i u ostalim zdravstvenim i kliničkim bolničkim sustavima, odnosno ustanovama, i to je javnozdravstveno pitanje. Nećemo govoriti samo o plaćama spremačica, već o svim radnicima za koje treba hitno rješavanje I vrednovanje rada prema uvjetima rada, riziku, odgovornosti, složenosti poslova, što trenutna uredba nije adekvatno valorizirala. Slučaj spremačica je anomalija koja je ukazala na primjenu uredbe o plaćama u javnim i državnim službama, i koja će otvoriti potrebu za hitnom revizijom uredbe za sve javne i državne službe.
Što se tiče sadašnjeg funkcioniranja problem postoji ali nije u pitanju čistoća bolnica, ne govorimo o estetskoj čistoći bolnica jer te djelatnice su zadužene za održavanje higijenskih uvjeta radi sprječavanja širenja hospitalnih infekcija. Na taj način je ugrožena sigurnost i pacijenta i niza djelatnika. Iako je nedostatan broj izvršitelja one rade pod iznimnim radnim opterećenjem, a dugoročno takav problem nije održiv.
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