Leontić: Nedostatak spremačica je javnozdravstveni problem

“Problem na koji smo ukazali, manjak spremačica, nije samo problem manjka u KBC-u Zagreb, već i u ostalim zdravstvenim i kliničkim bolničkim sustavima, odnosno ustanovama, i to je javnozdravstveno pitanje. Nećemo govoriti samo o plaćama spremačica, već o svim radnicima za koje treba hitno rješavanje I vrednovanje rada prema uvjetima rada, riziku, odgovornosti, složenosti poslova, što trenutna uredba nije adekvatno valorizirala. Slučaj spremačica je anomalija koja je ukazala na primjenu uredbe o plaćama u javnim i državnim službama, i koja će otvoriti potrebu za hitnom revizijom uredbe za sve javne i državne službe.