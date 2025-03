Ljubo Jurčić: Nadam se miru prije nego tvornici streljiva, to bi bilo puno bolje i za EU i za nas

Podijeli :

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić komentirao je u Novom danu kod Nine Kljenak aktualne teme.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će se obrana jačati u dva smjera, nabavkom tuđe vojne opreme i proizvodnjom svoje. Već dugo traju razgovori o pokretanju tvornice streljiva.

VIDEO / Čelnici EU-a objavili Bijelu knjigu – plan naoružavanja Europe Povećanje izdataka za naoružanje moglo bi smanjiti izdatke za socijalna prava diljem Europe?

“Ovdje imate razičite aspekte. Naoružavanje je specijalna namjena, proizvodanja… Što mi možemo? Pitanje je strategije obrane. To služi nekoj svrsi u postojećim okolnostima i ekonomskom razvoju. Gledajući ukrajinsko-ruski rat, on je danas potpuno drugačiji nego u početku. Počelo se jednim sredstvima, a sad se koriste sasvim druga. Zato je bitno široko planiranje što proizvoditi. Dobar hokejaš nije tamo gdje je pak, nego tamo gdje će biti. Postoji i drugi problem, EU nije nadležna za vojsku, obranu. Imaju tamo neki odbor koji savjetuje EK. Zaboravljamo da je obrambeni štit NATO. Sad se postavlja pitanje je li NATO propao, izlazi li SAD iz njega, planira li Europa nešto drugo? Ovo je jedna reakcija voditelja Europe koji ne znaju gdje bi i sad pričaju velike priče o naoružanju. Ljudi koji malo više poznaju taj proces, znaju da je tu puno pitanja na koje nema odgovora. Mario Draghi je najesen izašao s odgovorom da Europa zaostaje i u svom prijedlogu rekao Europa svake godine treba 800 milijardi novih eura da zaustavi padanje. On kao financijaš vidi samo novac, ali postoje i druge stvari”, govori.

“Mi u Hrvatskoj imamo HS Produkt, Šestana, DOK-ING, ali za kompletiranje vojske za buduće situacije, Hrvatska je daleko od toga, trebali bi 95 posto opreme kupiti. Nadam se da će EU početi pregovarati s Rusima da se ide prema miru. Nadam se miru prije nego tvornici, to bi bilo puno bolje i za EU i za nas”, govori Jurčić.

Prema njegovim riječima, u lancu proizvodnje oružja, devet od 10 koraka je izvan vojnog područja. “Proizvodnja naoružanja može postati lokomotiva”, kaže bivši ministar gospodarstva. “Prije 200-300 godina, iz civilnog razvoja se stvarala tehnologija za ratovanje. Poslije Drugog svjetskog rata, ulaganje u vojsku je bila industrijska politika nekih zemalja. Tehnologija se razvija u vojnom razvoju pa se prebaci u civilni sektor. Internet, telefoni, to je sve razvijeno u državnim agencijama pa prebačeno u civilnu upotrebu. Vojska, naoružanje može biti lokomotiva razvoja tehnologije”, kaže.

Jurčić podsjeća da smo nekada imali Brodarski institut uz kojemu je bilo koncentrirano znanje i gdje su razvijali tehnologije koje su imale široku primjenu. “Bez te koncentracije znanja i obrazovanje neće biti razvoja. Mi smo sada daleko od toga da izgradimo sustav. Ali prije svega, sustav obrane treba ciljati institucije gdje će se koncentrirati znanje, a ne tvornicu ovu, onu”, smatra on.

