Majstor naplatio popravak i otišao, kvar se vratio, a on se ne javlja. Što učiniti? "U jednom slučaju ne možete ništa"

No ako je posao obavljen legalno uz izdani račun, ali nije odrađen kako treba, potrošač može kontaktirati majstora i s njime dogovoriti ponovni dolazak. Ako se, pak, majstor ne javlja ili odbije doći, potrošač može na adresu njegovog trgovačkog društva ili obrta uputiti pisani prigovor na koji je ovaj zakonski dužan odgovoriti u roku od 15 dana. Ne bude li zadovoljavajućeg ili ikakvog odgovora, tada potrošač može prijaviti trgovačko društvo Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, a obrtnika Sudu časti HOK-a. Prijava će biti snažnija prilože li se uz nju dokazi, u prvom redu izdani račun i specifikacija obavljenih poslova.