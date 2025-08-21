Maloljetnici mamili muškarce preko aplikacije za upoznavanje pa ih opljačkali i pretukli

Sumnja se da su u tri slučaja početkom srpnja na području Vrbovca počinili tri kaznena djela razbojništva na štetu tri muškarca starosti 23,46 i 48 godina na način da su, prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri putem društvene mreže za upoznavanje stupili u kontakt s oštećenima, nakon čega su se našli s njima na prethodno dogovorenoj lokaciji gdje su ih fizički napali i otuđili im mobitele, novac i dokumente. U ovim događajima 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, dok su muškarci starosti 46 i 48 godina teško ozlijeđeni, dodaje se.