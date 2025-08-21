Maloljetnici mamili muškarce preko aplikacije za upoznavanje pa ih opljačkali i pretukli

PU zagrebačka poručila je kako je dovršeno kriminalističko istraživanje nad osam maloljetnih osoba. Osumnjičeni za tri kaznena djela razbojništva i jedno kazneno djelo teške tjelesne ozljede.
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osam maloljetnih osoba zbog sumnje u počinjenje ukupno četiri kaznena djela, od toga tri kaznena djela razbojništva te jedno kazneno djelo teške tjelesne ozljede, dodaju iz policije.
Sumnja se da su u tri slučaja početkom srpnja na području Vrbovca počinili tri kaznena djela razbojništva na štetu tri muškarca starosti 23,46 i 48 godina na način da su, prema prethodnom dogovoru i unaprijed stvorenoj namjeri putem društvene mreže za upoznavanje stupili u kontakt s oštećenima, nakon čega su se našli s njima na prethodno dogovorenoj lokaciji gdje su ih fizički napali i otuđili im mobitele, novac i dokumente. U ovim događajima 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, dok su muškarci starosti 46 i 48 godina teško ozlijeđeni, dodaje se.
Također se sumnja da su 27. lipnja putem društvene mreže za upoznavanje stupili u kontakt sa 22-godišnjakom te se s njim našli na parkiralištu trgovačkog centra na području Vrbovca da bi ga zatim fizički napali i teško ozlijedili čime su počinili kazneno djelo teške tjelesne ozljede.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu, zaključuje policija.
