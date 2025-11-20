MAPA / Ovo je novi raspored štandova za tržnicu Dolac

Nakon što su završena statička ispitivanja, danas su započeli radovi hitne sanacije unutarnje hale na tržnici Dolac. Očekivani završetak radova je 8. prosinca 2025., kada bi se prodavači trebali vratiti u unutarnji dio tržnice. Izvijestio je to gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.
Oglas
Izvođač radi u dvije smjene, a radi se o 2500 kvadrata stropne plohe koje treba sanirati. Potrebno je ukloniti svu žbuku ispod stropnih konstrukcija kako bi prestala opasnost od pada žbuke na prodavače ili posjetitelje, izvijestili su iz Grada Zagreba.
"Stručnjaci su utvrdili da je do pada žbuke došlo uslijed prodiranja vlage s gornje otvorene plohe gdje su se nalazili štandovi. Pitanje je kako se to moglo dogoditi kada znamo da je sanacija gornje plohe bila 2015. godine. Nažalost, sada je jasno da ta sanacija nije riješila problem hidroizolacije, čime je došlo do sustavnog oštećivanja plohe", rekao je Tomašević, stoji u priopćenju na službenim stranicama Grada.
Trošak do 25 milijuna eura
Gradonačelnik je najavio da uz radove hitne sanacije paralelno započinje i proces cjelovite obnove tržnice Dolac. Projekt će uključiti statička ojačanja, rješavanje problema hidroizolacije i sanacije gornje ploče gdje su bili štandovi, te uređenje i opremanje. Tržnica Dolac simbol je Grada Zagreba i najbitnija tržnica u centru grada, koja 2030. godine puni 100 godina, a nakon cjelovite obnove Zagrepčani i posjetitelji moći će je doživjeti u novom sjaju.
"Procjenjujemo da će projekt cjelovite obnove koštati između 22 i 25 milijuna eura. O rokovima ćemo detaljnije moći govoriti kad bude spreman projekt, ali zasigurno se prodavači koji rade na vanjskim štandovima neko vrijeme neće moći vratiti na samu plohu", objasnio je gradonačelnik.
Za vrijeme trajanja Adventa, trgovci koji su bili privremeno izmješteni na Europski trg, od petka 21. studenog voće i povrće će nuditi na štandovima u ulicama Pod zidom, Tkalčićeva i na Splavnici, a prodavači cvijeća bit će smješteni na Trgu bana Jelačića koji će se po završetku radnog vremena čistiti, a štandovi uklanjati do sljedećeg radnog dana. Novi raspored štandova napravljen je tako da se nalaze što bliže originalnoj lokaciji, odnosno tako da se i trgovci i Zagrepčani što lakše prilagode novim okolnostima, kažu iz Zagreba.
Podsjetimo, dana 28. listopada zabilježen pad dijela žbuke sa stropa unutarnje hale tržnice Dolac. Odmah nakon toga je podružnica Tržnice Zagreb preventivno zatvorila halu radi sigurnosti i naručila ispitivanje statičara i dodatno ispitivanje gornje plohe, koji su pokazali da tržnica nije sigurna za povratak trgovaca na gornju plohu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas