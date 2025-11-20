MAPA / Ovo je novi raspored štandova za tržnicu Dolac

Za vrijeme trajanja Adventa, trgovci koji su bili privremeno izmješteni na Europski trg, od petka 21. studenog voće i povrće će nuditi na štandovima u ulicama Pod zidom, Tkalčićeva i na Splavnici, a prodavači cvijeća bit će smješteni na Trgu bana Jelačića koji će se po završetku radnog vremena čistiti, a štandovi uklanjati do sljedećeg radnog dana. Novi raspored štandova napravljen je tako da se nalaze što bliže originalnoj lokaciji, odnosno tako da se i trgovci i Zagrepčani što lakše prilagode novim okolnostima, kažu iz Zagreba.