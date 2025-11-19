MAPA / Prometni kaos u Zagrebu zbog Vjesnika: Evo što je sve zatvoreno i kako izbjeći gužvu

Zbog požara koji je devastirao neboder Vjesnika na zagrebačkim cestama još su veće gužve nego inače jer su frekventne prometnice zatvorene.
Naime, temeljem uvida stručnjaka, statičara i ovlaštenih inženjera, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) je odredio sigurnosni pojas koji se mora osigurati oko objekta. Zbog položaja zgrade uz Slavonsku aveniju, ovaj pojas obuhvaća južni kolnik te podvožnjak na Slavonskoj.
Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar:
Novi prometni režim
- Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.
- Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.
- Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.
- Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.
- Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera. Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekuju se veći poremećaji u široj prometnoj mreži.
S obzirom na važnost Slavonske avenije u zagrebačkom prometnom sustavu, očekuju se značajne poteškoće u široj mreži gradskih cesta. Semafori na području oko zatvorenog dijela bit će prilagođeni kako bi se povećala protočnost, a na ključnim lokacijama bit će raspoređeni prometni redari i policija.
Građanima se savjetuje da, kad god mogu, koriste javni prijevoz ili bicikl, a oni koji moraju voziti osobnim automobilima neka se oslone na navigacijske aplikacije koje će im olakšati pronalazak najpovoljnije rute.
