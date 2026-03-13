Martina Vlašić Iljkić: "Ovo što radi Ružić je pogrešno, sve će mu se to vratiti. Ponaša se isto kao Piletić"

Saborska zastupnica SDP-a Martina Vlašić Iljkić gostovala je u "Novom danu" kod naše Nine Kljenak i komentirala probleme u Zavodu za socijalni rad te novog ministra Alena Ružića.
Ružić je danas pozvan na press konferenciju Inicijative Od šutnje do promjene te Udruge NOVISS, o stanju u sustavu socijalne skrbi, no javio je kako je spriječen zbog ranije dogovorenih obveza. Te su obveze press konferencija ministra zakazana u isto vrijeme, a na temu početka isplate uvećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina.
"Nažalost, ovaj potez ministra na koji se odlučio, da će sazvati konferenciju u isto vrijeme kao stručni radnici, mislim da je to uistinu krivo. Mislim da je on već i više nego svjestan da ima bijeli štrajk u sustavu socijalne skrbi i da je već odavno trebao pozvati na razgovor", rekla je i dodala da je novi ministar već na Odboru naglasio da će otvoriti komunikaciju, da će saslušati sve probleme.
"Ovo što vidimo sada je sasvim suprotno od onoga što je najavljivao. Mislim da je to
koji se ponašao da je on bio taj koji je znao što je najbolje za sustav socijalne skrbi, a pri tome nije komunicirao i nije pitao stručne radnike što o tome misle", naglasila je i podcrtala da je potez novog ministra loš te da je cijeli tjedan imao priliku za razgovor s inicijativom i sa stručnim radnicima.
Dodala je da znamo da Ružić o sustavu socijalne skrbi nema puno saznanja, nema kompetencija jer dolazi iz jednog sasvim drugog resora.
"Bio je pripremljen za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u zadnji je tren na neki način dobio uputu premijera Plenkovića da ipak treba voditi sustav socijalne skrbi. Ovo mu na ovaj način nije trebalo, pokazuje ponovno jednostrano ponašanje i bojim se da će se takvo ponašanje nastaviti i spram korisnika i udruga i svih koji su suradnici u cijelom ovom sustavu", rekla je.
Govoreći o tome što bi se trebalo promijeniti i poduzeti odmah, naglasila je da bi trebalo centralizaciju sustava socijalne skrbi koja se dogodila 2022. godine ukinuti, odnosno vratiti na ranije postavke. Centralizacija sustava, dodala je, štetna je jer nije doprinijela nikakvom poboljšanju sustava, već ga je unazadio.
