Što je dočekalo ministra Ružića prvi radni dan? Niz teških optužbi djelatnika sustava socijalne skrbi
Već prvog radnog dana novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alena Ružića, dočekalo je niz otvorenih i teških optužbi djelatnika sustava socijalne skrbi.
Prvo je Udruga „Od šutnje do promjene“ upozorila da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva za inkluzivni dodatak. Potom su se, javnosti, u anonimnom dopisu, obratili djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava. U njemu tvrde da se u Centar smještaju djeca s poteškoćama u razvoju iako za takvo što tamo nema uvjeta.
Uz sve to su i djelatnici centara za socijalnu skrb najavili i bijeli štrajk koji počinje od 2. ožujka. Oglasili su se i iz Komore socijalnih radnika.
Tek što je došao na poziciju ministra rada, obitelji, mirovinskog sustava i socijalne skrbi, ministra Ružića dočekao je niz problema. Iz udruge "Od šutnje do promjene" tako su u otvorenom pismu upozorili da su zabilježeni slučajevi u kojima su socijalni radnici opomenuti samo zato što su pomagali građanima u podnošenju zahtjeva za inkluzivni dodatak - iako im je to i etička obveza:
"Zastrašivanje i opomene nisu samo u ovakvim slučajevima. Ne smijete govoriti kao stručnjak u javnosti. Ne smijete reći da je stručnjak postao uslužni servis ostalim sustavima. Inicijativa i udruga Od šutnje do promjene daju glas svojim stručnjacima." Iz Udruge Sjena tvrde da problemi koje navodi predsjednica udruge "Od šutnje do promjene" Nela Pamuković nisu izmišljeni te su posljedica kaosa koji je ostavio prijašnji ministar.
Iz ministarstva su za N1 poručili da oni nikada nisu dali uputu da se išta koči u postupku zaprimanja i izdavanja dokumentacije za inkluzivni dodatak a iz nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad tvrde da su informacije u pismu udruge 'Od šutnje do promjene' - štetne dezinformacije:
"S obzirom na velik broj zaprimljenih zahtjeva, može doći do privremenih zastoja u obradi predmeta, no to nije rezultat nikakve svjesne odgode ili administrativnih odluka. Naprotiv, svi uredi ulažu maksimalne napore kako bi se osigurala pravovremena i zakonita obrada svih zahtjeva."
No očito je da problema u socijalnoj skrbi ipak ima. Do redakcije N1 tako je stigao dopis koji potpisuju djelatnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava bez navođenja imena a u kojemu se iznose zabrinjavajuće informacije o načinu funkcioniranja te ustanove.
Djelatnici ističu kako Centar prelazi s privremenog na stalni smještaj osoba s poteškoćama u razvoju. Tvrde kako za to Centar nije opremljen kako ljudstvom tako ni infrastrukturom. Štoviše, ističu čak i kako je opasan za djelatnike pa tako ističu kako je jednoj nastavnici pao prozor na glavu. Ravnateljica sve to skupa demantira, kaže da se radi o djelu zaposlenika Centra koji takvo što komuniciraju u javnost bez da su to prije toga komunicirali s Centrom.
U međuvremenu se pak oglasila Hrvatska komora socijalnih radnika koja je u priopćenju dala podršku kolegama i kolegicama koji rade u sustavu socijalne skrbi i koji su odlučili javno upozoriti na uvjete u kojima rade:
"Stanje na koje stručni djelatnici upozoravaju ne traje od jučer. Problemi s opterećenjem, nedostatnim uvjetima rada I dugotrajnim izostankom sustavnih rješenja prisutni su godinama. Takvo stanje više nije moguće ignorirati niti je dugoročno održivo - ni za stručne radnike, ni za sustav, a ponajmanje za korisnike koji ovise o kvalitetnoj I dostupnoj socijalnoj skrbi... Odgovornost za to je na nadležnim institucijama koje moraju prepoznati ozbiljnost situacije i hitno otvoriti prostor za rješavanje problema koji se godinama gomilaju."
Predsjednica Udruge "Od šutnje do promjene" naglašava kako je sustav pred pucanjem. Iz te udruge stoga su najavili bijeli štrajk u sustavu socijalne skrbi koji počinje 2. ožujka. To znači da će djelatnici dolaziti na posao ali neće raditi prekovremeno i uzimati dodatne zadatke. Nadaju se da će tako demonstrirati kako sustav ovisi o njihovom neplaćenom radu i preuzimanju odgovornosti za lošu organizaciju.
