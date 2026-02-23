Što je dočekalo ministra Ružića prvi radni dan? Niz teških optužbi djelatnika sustava socijalne skrbi

Djelatnici ističu kako Centar prelazi s privremenog na stalni smještaj osoba s poteškoćama u razvoju. Tvrde kako za to Centar nije opremljen kako ljudstvom tako ni infrastrukturom. Štoviše, ističu čak i kako je opasan za djelatnike pa tako ističu kako je jednoj nastavnici pao prozor na glavu. Ravnateljica sve to skupa demantira, kaže da se radi o djelu zaposlenika Centra koji takvo što komuniciraju u javnost bez da su to prije toga komunicirali s Centrom.