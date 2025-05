Granić: Ugovor SAD-a i Ukrajine bolji je nego što se najavljivalo

Podijeli :

Sporazum Ukrajine i SAD-a o ugovoru o rijetkim metalima daleko je bolji za Ukrajinu od onoga što se najavljivalo, kazao je za HRT Mate Granić, posebni savjetnik predsjednika Vlade i bivši ministar vanjskih poslova.

Američki predsjednik Donald Trump je u predizbornoj kampanji govorio da će zaustaviti rat u 24 sata. On je zaista pokušao kasnije bilateralnim razgovorima i doći do prekida vatre i dogovora. Međutim, do toga nije došlo, iz vrlo jednostavnog razloga. Putin traži da se prizna aneksija Krima, Zaporižja, Hersona, Luganska, Donjecka. Tražio je i da se demilitarizira Ukrajina, da Ukrajina ne može biti članica NATO-a, rekao je Mate Granić.

“Rusija traži da se sporazumom o prekidu vatre riješi sve i da Ukrajina praktički popusti na svemu, iako se radi o klasičnoj agresiji jedne države na drugu suverenu državu”, rekao je Granić.

Zelenski nema veliki manevarski prostor

Zelenski nema, dodaje Granić, veliki manevarski prostor niti prema Ustavu, niti prema javnom mnijenju. Osamdeset posto Urajinaca je protiv bilo kakvih teritorijalnih ustupaka. Smatra da je sporazum Ukrajine i SAD-a o ugovoru o rijetkim metalima daleko bolji za Ukrajinu od onoga što se najavljivalo.

Povjerenik EU-a: U ovom slučaju ćemo udvostručiti pomoć Ukrajini

“Predsjednik Trump je rekao da odustaje od liderstva u ovim pregovorima, ali ne da neće podržati ako dođe do pregovora. Ovo je prilika za Europsku uniju”, rekao je Granić i dodao da je premijer Andrej Plenković već nekoliko puta govorio da se EU mora uključiti u mirovni proces zajedno sa SAD-om.

Što se tiče istočnih regija, kaže Granić, Zelenski nema nikakvog manevarskog prostora.

Europska unija ne odustaje od potpore Ukrajini, no Bruxelles nema toliko novca niti naoružanja da osigura Ukrajini mir, a kamoli pobjedu.

Granić ističe da Europska unija mora imati inicijativu, imenovati pregovarača te da mora snažnije pregovarati sa SAD-om.

“Trumpova izjava o Grenlandu nije bila mudra strategija”

Osvrnuo se i na sinoćnju poruku Donalda Trumpa da ne isključuje vojno rješenje za Grendland, ako s Danskom ne bude dogovora. Predsjednik Trump, kaže Granić, imao je mogućnost prije nekoliko mjeseci kada je postao drugi put predsjednik reći da je Grenland predmet interesa, da će pojačati vojno prisustvo na Grenlandu, a što bi cijeli Zapad podržao i NATO i EU i Danska i Grenland.

“Izjavom da želi Grenland prvo je dobio protiv – Grenland, Dansku, Europsku uniju, većinu članica NATO-a. Prema tome, u ovom trenutku, to nije bila mudra strategija. Vojno prisustvo pojačati – apsolutno da, ali isključivo sa svojim euroatlanskim saveznicima”, rekao je Granić i dodao da su Trumpove izjave u vezi s Grenlandom taktički potezi.

Američki predsjednik Donald Trump kazao je jučer da “nalaže Uredu za zatvore da obnovi i ponovno otvori zloglasni zatvor Alcatraz u zaljevu San Francisca kako bi ‘smjestio najokrutnije i najnasilnije američke prijestupnike'”. Granić čvrsto vjeruje da će Alcatraz biti otvoren.

“Vučić nema velikog manevarskog prostora”

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon povratka iz SAD-a, zbog zdravstvenih problema odustao je od odlaska u Rusiju i Putinovu paradu, koja će biti ovaj tjedan u povodu pobjede nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu. Granić je izjavio da Vučić za vrijeme boravka u SAD-u nije uspio doći do američkog predsjednika. Govoreći o tome što bi bilo da Vučić ode u Rusiju na obilježavanje pobjede u Drugom svjetskom ratu, rekao je da bi on automatski dobio protiv sebe SAD i još jače EU. Ako pak ne dođe, predsjednik Putin će mu to zamjeriti. Vučić nema velikog manevarskog prostora, morat će se odlučiti, dodao je Granić.

U Rumunjskoj je održan prvi krug ponovljenih predsjedničkih izbora. S najviše glasova u drugi krug ide George Simeon, koji je protiv vojne pomoći Ukrajini od strane Rumunjske. Granić je među ostalim istaknuo da to mora izazivati zabrinutost Europske unije.

