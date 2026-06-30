HDZ: Ivana i Mile Kekin sustavno koriste javni novac, a drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju

Pri tome podsjećaju i da dok ona to čini, njezin suprug, Mile Kekin, od 2002. godine, odnosno već 24 godine, koristi pogodnost da mu država plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Uz to, navode, Mile Kekin je i iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) povukao 91.828,48 eura javnog novca.