Trump prijeti zemljama s digitalnim porezima dodatnim carinama

"Ovom ISTINOM obavještavam sve zemlje s digitalnim porezima, zakonodavstvom, pravilima ili propisima da ću, ukoliko se ti diskriminirajući postupci ne ukinu, ja, kao predsjednik Sjedinjenih Država, nametnuti značajne dodatne carine na izvoz tih zemalja u SAD i uvesti ograničenja izvoza naše visoko zaštićene tehnologije i čipova", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama.