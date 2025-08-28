Milanović se oglasio o vojnom pilotu osumnjičenom za špijunažu

"Vezano uz pokretanje istrage protiv časnika OSRH J.I. (54) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona, Predsjednik Republike Zoran Milanović izražava potporu svim institucijama Republike Hrvatske, prije svega VSOA-i, koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Republike Hrvatske te su poduzele odgovarajuće mjere iz svojih nadležnosti u cilju otkrivanja mogućih počinitelja i sprječavanja daljnjih kaznenih djela.