Milanović se oglasio o vojnom pilotu osumnjičenom za špijunažu

Predsjednik Republike Zoran Milanović izrazio je potporu institucijama koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Hrvatske, priopćili su iz Ureda predsjednika.
"Vezano uz pokretanje istrage protiv časnika OSRH J.I. (54) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona, Predsjednik Republike Zoran Milanović izražava potporu svim institucijama Republike Hrvatske, prije svega VSOA-i, koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Republike Hrvatske te su poduzele odgovarajuće mjere iz svojih nadležnosti u cilju otkrivanja mogućih počinitelja i sprječavanja daljnjih kaznenih djela.
Predsjednik Republike upoznat je pravodobno s aktivnostima nadležnih institucija poduzetim u ovom slučaju te očekuje efikasnu istragu kojom će se utvrditi sve relevantne činjenice.
Svaki pripadnik OSRH mora časno, pošteno i zakonito obavljati vojničku dužnost i ukoliko se utvrdi bilo kakvo kršenje zakona i dane prisege, to mora biti i primjereno kažnjeno", navodi se u priopćenju Ureda predsjednika Republike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
