Špijunska afera

DORH se oglasio o vojnom pilotu i njegovoj partnerici koji su optuženi za špijunažu

N1 Info
28. kol. 2025. 12:52
10.05.2025., Velika Gorica
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

DORH se u četvrtak oglasio o špijunskoj aferi u kojoj se jedan od pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zajedno sa svojom partnericom, državljankom Srbije koja živi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, po zaprimanju kaznene prijave Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove od 27. kolovoza 2025., provelo dokazne radnje prvog ispitivanja i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv prvookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (1971.) zbog kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona i drugookrivljene državljanke Republike Srbije (1979.) zbog kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 2. Kaznenog zakona.

Na temelju članka 231. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku, rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Splitu određena je tajnost cijele istrage, jer bi javno objavljivanje podataka iz istrage moglo štetiti probicima postupka.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika zbog  postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku), a protiv drugookrivljenice zbog postojanja opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. , 2. i  3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage djelomično je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i rješenjem odredio prvookrivljeniku istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a protiv drugookrivljenice zbog opasnosti od bijega i utjecaja na svjedoke, dok je u odnosu na oboje okrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu protiv odbijajućeg dijela rješenja suca istrage", navodi se.

Teme
DORH Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

