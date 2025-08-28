Sudac istrage djelomično je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i rješenjem odredio prvookrivljeniku istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a protiv drugookrivljenice zbog opasnosti od bijega i utjecaja na svjedoke, dok je u odnosu na oboje okrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu protiv odbijajućeg dijela rješenja suca istrage", navodi se.