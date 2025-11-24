Oglas

Elisa Spiropali

FOTO / Milanović se sastao s albanskom ministricom, poznato o čemu su razgovarali

author
Hina
|
24. stu. 2025. 12:14
Zoran Milanović i Elisa Spiropali
Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Albanija može računati na podršku Hrvatske u nastavku pregovora s EU-om, izjavio je u ponedjeljak predsjednik Zoran Milanović na sastanku s albanskom ministricom za Europu i vanjske poslove Elisom Spiropali te ponovio svoj stav kako ta zemlja treba što prije ući u Uniju, odnosno kako je već trebala biti primljena u članstvo.

Oglas

Predsjednik Republike primio je danas ministricu Spiropali na Pantovčaku. Glavne teme razgovora bili su bilateralni odnosi dviju država, regionalna suradnja te pregovori o članstvu Albanije u Europskoj uniji, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Predsjednik Milanović je potvrdio kako Albanija može računati na podršku Hrvatske, kao i njegovu osobnu, u nastavku pregovora s EU-om.

Zoran Milanović i Elisa Spiropali
Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Hrvatska je i do sada čvrsto i otvoreno podržavala Albaniju na putu prema EU, podsjetio je te ponovio svoj stav kako Albanija treba što prije ući u EU, odnosno kako je već trebala biti primljena u članstvo.

Ministrica Spiropali upoznala je predsjednika s dosadašnjim naporima Albanije na putu prema članstvu u Uniji i rezultatima pregovaračkog procesa. Istaknula je kako je Albanija otvorila sva pregovaračka poglavlja te da očekuje ubrzanje pregovora tijekom kojih će pokazati svoju spremnost za članstvo.

Teme
Albanija Elisa Spiropali Hrvatska Zoran Milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ