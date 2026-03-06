Ministar komentirao upozorenja iz Srbije: Srbima je dolazak u Hrvatsku itekako važan

Rekao je da je građanima Srbije važan dolazak u Hrvatsku i jer tako dolaze u Europsku uniju te "u jednu od najsigurnijih zemalja na svijetu, istodobno jednu od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u svijetu, koja je i u samom vrhu po gospodarskom rastu posljednje tri-četiri godine, što potvrđuju i sve brojke".