Ministarstvo: EK prepoznaje napredak Hrvatske u vladavini prava

Marko Lukunic/PIXSELL

Europska komisija (EK) u svojim izvješćima o vladavini prava već tri godine zaredom prepoznaje napredak Hrvatske, a u izvješću za 2026. Hrvatska je dobila svega četiri preporuke, kao i primjerice Njemačka, Austrija i Finska te je u svim preporukama iz prošlogodišnjeg izvješća konstatiran dodatni napredak, priopćilo je u subotu Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Podijeli

Oglas

Ministarstvo ističe kako je vezano uz preporuku koja se tiče borbe protiv korupcije konstatiran je znatan napredak.

EK je, naglašava, pohvalila naše recentne izmjene Zakona o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i posebno Zakona o USKOK-u, kao i institucionalne promjene uvedene s ciljem veće učinkovitosti u procesuiranju korupcijskih kaznenih djela.

Istaknuto je i povećanje transparentnosti i učinkovitosti nedavnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi, dodaje Ministarstvu uprave i pravosuđa.

Navodi kako je napredak zabilježen i u području jačanja učinkovitosti pravosuđa, a pozitivan naglasak je stavljen na reformu sustava ulaska u pravosudnu dužnost, daljnju digitalizaciju prekršajnih postupaka uvođenjem e-Komunikacije, usklađivanje sa Sudom Europske unije u pogledu ujednačavanja sudske prakse i redefiniranja uloge tzv. sudaca evidentičara te na dovršetak izbora predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Također, dodaje, prepoznat je dodatni napredak na području SLAPP tužbi stupanjem na snagu Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, te je jedna prošlogodišnja preporuka, za raspodjelu sredstava za državno oglašavanje, izostavljena, dok je nova preporuka o digitalizaciji provjere imovinskih kartica, tehničke prirode.

Uz niz pozitivnih stvari, Izvješće, napominje Ministarstvo, ističe duljinu trajanja sudskih postupaka i negativnu percepciju neovisnosti pravosuđa od strane javnosti kao znatne izazove, na kojima Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, u suradnji sa svim drugim relevantnim pravosudnim partnerima, kontinuirano radi.

To je, naglašava, vidljivo i iz pada ukupnog broja neriješenih predmeta na sudovima.