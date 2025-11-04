Ministarstvo: U četiri mjeseca rođeno 656 djece više, 33 buduća razreda

Naime, u srpnju prošle godine, očinski je dopust koristilo 1. 676 očeva, a u srpnju ove godine njih 2.750 ili 1.074 više. Mjesec kasnije, to je pravo koristilo 2. 895 očeva što je 1.086 više nego u kolovozu prošle godine kada se za to pravo odlučilo njih 1.089.