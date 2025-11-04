Ministarstvo: U četiri mjeseca rođeno 656 djece više, 33 buduća razreda

U posljednja četiri mjeseca, u razdoblju od lipnja do srpnja, broj živorođene djece, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, veći je za 656 ili za 33 buduća razreda, pohvalilo se Ministarstvo demografije i useljeništva, pozivajući se na privremene podatke Državnog zavoda za statistiku (DZS).
Oglas
Uzme li se u obzir da prosječno razredno odjeljenje ima 20 učenika, 656 živorođene djece čini 33 buduća razreda, naglasilo je Ministarstvo.
Gledano u devet mjeseci ove godine, po prvi puta u nekoliko godina imamo simbolični, ali jako vrijedan jedan posto povećanja u rađanju u odnosu na prošlu godinu. Imamo plus, a nemamo minus, naglasio je resorni ministar Ivan Šipić obilazeći u ponedjeljak Karlovac.
Samo Ministarstvo pohvalilo se još nekim pozitivnim pokazateljima.
Među njima je i onaj da 65 posto više očeva koristi dva neprenosiva mjeseca roditeljskog dopusta, što je oko 1.500 više nego prošle godine, te podatak da je u srpnju i kolovozu ove godine broj korisnika očinskog dopusta porastao za dodatnih 1.000 očeva.
Naime, u srpnju prošle godine, očinski je dopust koristilo 1. 676 očeva, a u srpnju ove godine njih 2.750 ili 1.074 više. Mjesec kasnije, to je pravo koristilo 2. 895 očeva što je 1.086 više nego u kolovozu prošle godine kada se za to pravo odlučilo njih 1.089.
Na očinski dopust od 20 radnih dana za jedno dijete, odnosno 30 dana za blizance, trojke ili više istovremeno rođene djece, pravo ima zaposleni ili samozaposleni otac koji to pravo može koristiti neovisno o radnopravnom statusu majke.
U Ministarstvu vjeruju da će pozitivan učinak imati i novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je na snazi osam mjeseci, od 1. ožujka ove godine, a koji donosi značajna poboljšanja u pravima i većim financijskim potporama za roditelje.
Naime, maksimalna naknada za roditeljski dopust povećana je na do 3.000 eura neto, roditeljski dopust moguće je koristiti do osme godine života djeteta, očinski dopust iznosi 20 dana za jedno dijete, odnosno 30 dana za blizance i više djece, jednokratna naknada za svako novorođenče iznosi 618 eura.
Za provedbu mjera u ovoj godini uloženo je 466 milijuna eura, što je 125,8 milijuna više nego u istom razdoblju prethodne godine, ističe Ministarstvo demografije i useljeništva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas