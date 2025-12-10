Oglas

Prve reakcije

Ministarstvo vanjskih poslova reagiralo na presudu Fehiru

author
N1 Info
|
10. pro. 2025. 13:33
Ministarstvo vanjskih poslova
Marko Lukunic/PIXSELL

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tvrdi da je od početka podržavalo Krunoslava Fehira i pružilo mu svu potrebnu pomoć.

Oglas

Krunoslav Fehir osuđen je u Beogradu na zatvorsku kaznu od 6 mjeseci zbog upletenosti u ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Beogradski sud naložio je da se osuđenika pusti na slobodu jer je zadnjih šest mjeseci bio u pritvoru u zatvoru u Beogradu.

Ovo presudu, prenosi Dnevnik.hr, komentiralo je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"Vezano uz pitanja praćenja suđenja gospodinu Krunoslavu Fehiru pred Posebnim odjelom za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, ističemo kako je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu u potpunosti angažirano bilo cijelo vrijeme. Veleposlanik redovito je komunicirao s odvjetnikom gospodina Fehira, gospodinu Fehiru pružena je sva potrebna konzularna pomoć i podrška, a i sam gospodin Fehir je javno izrazio zadovoljstvo pruženom podrškom.

Napominjemo kako je stav Republike Hrvatske od početka bio da je gospodin Fehir već presuđen za isto djelo u Hrvatskoj i ne može mu se ponovno suditi. Republika Hrvatska poštuje načela neovisnosti sudstva u susjednim državama, ali je istodobno jasno da svoj stav o slučajevima u kojima su naši državljani već presuđeni izražava kroz konzularnu i diplomatsku komunikaciju, kako bi se zaštitila pravna sigurnost hrvatskih građana", stoji u komentaru ministarstva.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova krunoslav fehir ratni zločin suđenje za ratne zločine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ