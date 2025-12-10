Napominjemo kako je stav Republike Hrvatske od početka bio da je gospodin Fehir već presuđen za isto djelo u Hrvatskoj i ne može mu se ponovno suditi. Republika Hrvatska poštuje načela neovisnosti sudstva u susjednim državama, ali je istodobno jasno da svoj stav o slučajevima u kojima su naši državljani već presuđeni izražava kroz konzularnu i diplomatsku komunikaciju, kako bi se zaštitila pravna sigurnost hrvatskih građana", stoji u komentaru ministarstva.