Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tvrdi da je od početka podržavalo Krunoslava Fehira i pružilo mu svu potrebnu pomoć.
Oglas
Krunoslav Fehir osuđen je u Beogradu na zatvorsku kaznu od 6 mjeseci zbog upletenosti u ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Beogradski sud naložio je da se osuđenika pusti na slobodu jer je zadnjih šest mjeseci bio u pritvoru u zatvoru u Beogradu.
Ovo presudu, prenosi Dnevnik.hr, komentiralo je i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
"Vezano uz pitanja praćenja suđenja gospodinu Krunoslavu Fehiru pred Posebnim odjelom za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, ističemo kako je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu u potpunosti angažirano bilo cijelo vrijeme. Veleposlanik redovito je komunicirao s odvjetnikom gospodina Fehira, gospodinu Fehiru pružena je sva potrebna konzularna pomoć i podrška, a i sam gospodin Fehir je javno izrazio zadovoljstvo pruženom podrškom.
Napominjemo kako je stav Republike Hrvatske od početka bio da je gospodin Fehir već presuđen za isto djelo u Hrvatskoj i ne može mu se ponovno suditi. Republika Hrvatska poštuje načela neovisnosti sudstva u susjednim državama, ali je istodobno jasno da svoj stav o slučajevima u kojima su naši državljani već presuđeni izražava kroz konzularnu i diplomatsku komunikaciju, kako bi se zaštitila pravna sigurnost hrvatskih građana", stoji u komentaru ministarstva.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas