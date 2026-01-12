KRITERIJI I ARGUMENTI
Ministarstvo za N1 objasnilo zašto osnovice za socijalne naknade rastu za samo pet eura
Na savjetovanju je prijedlog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da osnovica za određivanje socijalnih naknada raste za pet eura, osim u slučaju zajamčene minimalne nakande gdje je predviđeni rast deset eura. No, kriteriji kojima se to odredilo nisu navedeni.
Oglas
Tim povodom, poslali smo pisani upit Ministarstvu, a uz odgovor o kriterijima, zatražili smo i koliko će, uz ovako predloženu osnovicu, iznositi prosječna naknada roditeljima njegovateljima, a koliko udomiteljima.
"Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2028. predviđen je rast socijalnih naknada za 30 posto i to naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju, naknada za rad udomitelja, jednokratna naknada za redovito studiranje korisnicima prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja te povećanje osnovice za Naknadu za socijalno ugroženog pojedinca (ZMN) sa 150 na 200 eura", poručili su nam u Ministarstvu pa nastavili:
"Ovako predložene tri Odluke za povećanje socijalnih naknada (Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade za 2026. godinu, Prijedlog odluke o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi, Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2026. godinu) uključujući i povećanja Osnovica za 2025. godinu, korak su u ispunjenju ciljeva zacrtanih Programom Vlade do 2028. godine."
Prijedlozi Odluka temelje se na mišljenju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, pritom uzimajući u obzir ukupnu gospodarsku situaciju i gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj te fiskalni kapacitet državnog proračuna.
"Ovim putem skrećemo pozornost kako su iznosi naknada rezultat umnoška osnovice i faktora za izračun određene naknade pa tako u nastavku dostavljamo primjere što povećanje osnovice od deset ili pet eura znači u konačnici za korisnike:
- naknade za roditelje njegovatelje/ njegovatelje koje su za 2025. godinu iznosile 750, 900 i 1125 eura u 2026. godini iznosit će 800, 960 i 1200 eura (naknada se računa na temelju osnovice za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi)
- standardni udomitelj s troje djece u dobi do tri godine na osnovi naknade za rad udomitelja i opskrbnine u 2025. godini primali su 2083 eura, a u 2026. primat će 2199 eura (naknada se računa na temelju osnovice za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine)
- dvije odrasle radno sposobne osobe i dvoje djece na osnovu ZMN-a u 2025. godini primali su 528 eura, a u 2026. primat će 561 euro (naknada se računa na temelju osnovice za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade)."
Korisnici sustava socijalne skrbi mogu ostvariti i druge naknade, napominju iz Ministarstva, poput prava na naknadu za ugroženog kupca energenata - koja iznosi 70 eura, pravo na troškove stanovanja, jednokratnu naknadu te ostale naknade i usluge iz sustava socijalne skrbi kao što su primjerice inkluzivni dodatak ili osobna asistencija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas