Mišel Jakšić o incidentu u Splitu: “Imat ćemo paratijela koja žele određivati što se smije govoriti”
SDP-ovac Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao incident u Splitu u kojem je skupina muškaraca u crnom prekinula program Dana srpske kulture.
Podsjećamo, skupina mladića u crnom prekinula je program Srpskog kulturnog društva u Splitu uz povike “smeća srpska”, nakon čega se oglasio i Plenković, ali i SDP.
Mišel Jakšić iz SDP-a u Novom danu je komentirao izjavu iz svoje stranke ovako:
"Činjenično stanje je takvo da si je Andrej Plenković u ovih desetak godina dao jako puno truda da provodi svoju takozvanu 'Apaurin demokraciju', da sve što može dedramatizira, i da pokaže da je on taj jamac stabilnosti koji kontrolira sve ono što je navodno jako važno građanima za njihove živote."
"On si je u tom desetljeću dao jako puno truda da se predstavi kao najveći europejac kojega Hrvatska ima, koji nas drži na toj famoznoj europskoj liniji, kako on to prezentira, bez obzira na to što vjerojatno ni on sam ne zna što je ta europska linija."
"Ovo što danas gledamo može se mjeriti s jednoumljem"
Jakšić je nastavio: "Očito u svemu onome gdje se Plenković i njegova Vlada nisu snašli, su se od velikih europejaca pretvorili u nekoga tko je apsolutno otvorio vrata pojavi ekstrema u Republici Hrvatskoj. Jer ovo što danas gledamo, što se danas događa je nešto što se može mjeriti maltene s jednoumljem i jednopartijskim sustavom kojeg smo imali u komunizmu. Protiv kojeg su se oni navodno borili."
"Mi ćemo sad imati doslovce neka paratijela koja će imati politički predznak koji je danas popularan jer je na vlasti, koja će si uzimati za pravo da budu nekakva nadrikomisija koja će, da li svojim riječima, ili što je puno gore i opasnije, svojim postupcima kao jučer o Splitu, odlučivati o čemu se u Hrvatskoj smije raspravljati, kakav vid umjetnosti smijemo imati, i kako zapravo na kraju balade smijemo gledati na svoje živote."
Jakšić je zaključio: "To je ono što je apsolutna katastrofa, apsolutni bezdan i apsolutni sumrak demokracije u režiji velikog europejca Andreja Plenkovića."
