Sličnu shemu ponavljao je i u drugim slučajevima. Dvojici stranih državljana nije vratio uplaćene pologe za najam vozila čime je jednoga oštetio za 900, a drugoga za gotovo 1500 eura. Jednu je žrtvu prevario za oko 13.000 eura jer mu je obećao Passat za koji je oštećeni plaćao mjesečne uplate i dao BMW, ne znajući da je automobil u vlasništvu leasing kuće koja je u konačnici preuzela vozilo.