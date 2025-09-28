MORH tuži izvođače radova na vojnom neboderu na Črnomercu: U njemu boravi 39 vojnika

Ministarstvo obrane (MORH) pokrenulo je sudski spor protiv izvođača radova na vojnom neboderu u Zagrebu, splitske tvrtke Lavčević, zbog niza ozbiljnih problema i loše kvalitete izvedenih radova, piše Dnevnik.hr.
Plaćen 9 milijuna eura
Ministar obraneIvan Anušić potvrdio je da je tužba podnesena. 'Jako, jako loša i tužna priča, nesretna priča koja na kraju dobiva sudski epilog, prema graditelju, naravno. Izveo ih je nedovoljno kvalitetno tako da sada svakodnevno imamo probleme', rekao je Anušić, dodavši da je sudski proces bio neizbježan 'jer se drugačije nije moglo dogovoriti'.
Iako je gradnja nebodera plaćena gotovo 9 milijuna eura, zgrada se suočava s ozbiljnim problemima koji uključuju curenje vode, vlagu, neispravne instalacije i krivo spojene odvode.
Sudski vještak angažiran od strane MORH-a procijenio je da će za potpunu sanaciju štete trebati više od 1,7 milijuna eura. MORH će taj iznos za popravke privremeno platiti iz svog budžeta, a zatim će sudskim putem pokušati naplatiti štetu od odgovornih.
Graditelj potražuje pola milijuna eura
Osim tužbe MORH-a za nadoknadu štete, splitski graditelj potražuje oko pola milijuna eura koje im MORH ne priznaje. Osporavaju im se troškovi armature, fasadne skele i parketarskih radova, kao i kašnjenje i produljenje rokova. Zanimljivo je da tužba nije podignuta protiv onih koji su obavljali stručni nadzor radova.
Unatoč velikim planovima, u 'maskirnom neboderu' danas boravi samo 39 vojnika, dok je velika većina iselila zbog problema.
Gradnja započela za vrijeme Krstičevića
Gradnja vojnog nebodera započela je u mandatu ministra Damira Krstičevića. Namještaj i oprema po narudžbi dogovarani su za vrijeme ministra Marija Banožića, koji je ‘presjekao‘ kontroverznu ideju o izgradnji jacuzzija na vrhu zgrade.
Ministar Anušić, koji i sam boravi u neboderu, potvrdio je da se susreo s problemima s grijanjem, hlađenjem, te toplom i hladnom vodom, no poručuje da se neće iseliti. 'Nešto smo prebrikali problem, ali neću ići, ja sam tamo i ostajem tamo u tom neboderu živjeti', rekao je ministar.
Izvođači, tvrtka Lavčević, kako piše Dnevnik.hr, zasad nisu komentirali situaciju.
