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Europarlamentarka

Željana Zovko o Rezoluciji o BiH: Ništa novo. Ja o tome govorim već deset godina

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Nina Kljenak , Luka Kostić
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18. lip. 2026. 10:49
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Europarlamentarka Željana Zovko gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak. Komentirala je DP-ovu Rezoluciju o BiH. Kaže da ona ne donosi ništa novo te da ona o tome govori već deset godina.

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"To nije ništa novo. Kada sam pogledala tu rezoluciju, ja sam to jučer rekla. Već o tome govorim 10 godina. Premijer Andrej Plenković inicirao je formulaciju federalizma kao srednjeg puta između unitarizma i separatizma u BiH", kazala je Željana Zovko.

"Mi tražimo rješenje na tragu izlazne strategije Međunarodne krizne skupine, koja je rekla da postoje tri politička bića u BiH; znamo da postoje tri jezika, na zadnjem popisu su se građani izjasnili da pripadaju trima kulturama, da govore hrvatski, bosanski ili srpski jezik. Manjina je ostalo na nekoliko postotaka."

Kaže da je riječ o modelu koji je na snazi u europskim državama poput Belgije.

"Na tom modelu se može razraditi izborna jedinica koja bi zadovoljila legitimnost i riješila sve one probleme koje u BiH vidimo četverostrukim nametanjem i izbornim prevarama gdje večinski narod Hrvatima bira člana predstavništva. Taj model federalizma je poznat u Belgiji, tako da DP nije izašao s idejom koja nije bila razmatrana."

n1 zovko
N1

Smatra da je riječ o rješenju koje će odgovarati ne samo Hrvatima već i Bošnjacima u BiH.

"Ali da bi se to riješilo, Hrvati u BiH moraju imati partnere među Bošnjacima i Srbima. Na tome Plenković radi. Samo rješenje izborne jedinice odgovarat će najviše i Bošnjacima jer će se spustiti tenzije i međunarodna sramota koja je svugdje poznata, koja je projicirana izborom Željka Komšića kao nelegitimnog člana Predsjedništva koji je blokirao svaki napredak BiH i uništio njezin europski put", kaže Zovko.

Teme
bosna i hercegovina federalizam izborna reforma konstitutivni narodi politička kriza bih željana zovko

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