Željana Zovko o Rezoluciji o BiH: Ništa novo. Ja o tome govorim već deset godina

"Ali da bi se to riješilo, Hrvati u BiH moraju imati partnere među Bošnjacima i Srbima. Na tome Plenković radi. Samo rješenje izborne jedinice odgovarat će najviše i Bošnjacima jer će se spustiti tenzije i međunarodna sramota koja je svugdje poznata, koja je projicirana izborom Željka Komšića kao nelegitimnog člana Predsjedništva koji je blokirao svaki napredak BiH i uništio njezin europski put", kaže Zovko.