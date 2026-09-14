Nakon ekoloških incidenata Most pokreće inicijativu za ustavnu zaštitu vode

Kazao je i kako je susjedna Slovenija već "institucionalizirala pravo" na pitku vodu te kako Most smatra da postoje opravdani razlozi da to učini i Hrvatska s obzirom na svoje vodno bogatstvo. "Smatramo da postojeće odredbe u zaštiti voda nisu dovoljne da se svim građanima osigura zdrav život i okoliš", poručio je i dodao da će, usvoji li se Mostov prijedlog, i Ustavni sud morati brinuti o poštivanju tih prava.