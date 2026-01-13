Most traži smanjenje radnog vremena s osam na šest sati

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. "U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, šestosatni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada", pojasnio je 'mostovac'.