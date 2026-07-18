Most zahtijeva korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Stranka Most u subotu je priopćenjem poručila kako njezin Savjet za zdravstvo zahtijeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike - medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu, umjesto izdvajanja pojedinih skupina ovisno o trenutnom medijskom pritisku.

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Savjet Mosta za zdravstvo odlučno je, kako navodi, odbacio parcijalno i improvizirano rješavanje problema niskih plaća u zdravstvu, nakon što je ministar Ružić najavio korekciju koeficijenata i povećanje plaća spremačicama, istodobno ignorirajući medicinske sestre, tehničare i druge zdravstvene radnike bez kojih bolnice ne mogu normalno funkcionirati.

Najavljuje da će, "nastave li ministar Ružić i Vlada s parcijalnim i nedorečenim zahvatima, takvu politiku označiti kao svjesno održavanje nepravde i ugrožavanje sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima".