Možemo: Ako HDZ nastavi ovim putem, gubi izbore

"HDZ se zadnjih par dana svim silama upire da od javnosti sakrije da mu manevri s Thompsonom ne pomažu u zadržavanju vlasti na idućim izborima. Zadnja anketa Promocije plus jasno pokazuje da je rast HDZ-a prelijevanje iz šupljeg u prazno jer je ostvaren na propasti njihovih koalicijskih partnera", objavljeno je na Facebook stranici stranke.