"Ovim izmjenama i dopunama prilagođavamo naše unutarnje procese izbornim ciklusima koji su pred nama, na način da povećavamo dužinu trajanja mandata. Naime, za razliku od većine drugih stranaka, mandati u našoj stranci bili su ograničeni na dvije godine. Sada se povećavaju mandati s dvije na četiri godine kako bi to uskladili s nacionalnim i lokalnim izbornim ciklusima", rekla je koordinatorica Možemo Sandra Benčić novinarima uoči početka skupštine.