SDP i Možemo predložit će rješenje za izbor ustavnih sudaca: "Ne možemo razgovarati s kršiteljem Ustava"

Glavni pregovarač lijevo-liberalne oporbe istaknuo je i da zadržavaju svoju početnu poziciju da ne pristaju na spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, što im je od početka neprihvatljivo. To, kazao je, ne uvjetujemo jer su to za nas dva nepovezana procesa i, što se nas tiče, vladajuća većina može sutra izabrati čelnika Vrhovnog suda, neovisno o nama.