MODEL RJEŠENJA

SDP i Možemo predložit će rješenje za izbor ustavnih sudaca: "Ne možemo razgovarati s kršiteljem Ustava"

Hina
10. velj. 2026. 12:30
Danas istice rok za prijavu kandidata za suce Ustavnog suda. Do sada se prijavilo vise od 30 kanddata, a nije iskljuceno da ih bude i vise. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Medijske napise po kojima navodno SDP bez Možemo! nastavlja pregovore s HDZ-om o izboru u tri nova ustavna suca iz obje stranke rezolutno odbacuju te najavljuju kako će već idući tjedan predložiti model rješenja situacije kako bi došlo do pokretanja procesa izbora tri ustavna suca.

"Oko pregovora i svih aktivnosti vezano uz izbor ustavnih sudaca i dalje smo s kolegama iz Možemo!, a i ostale kolege iz lijevo-liberalne opozicije dijele naš stav i podržavaju poziciju zaustavljanja pregovora.

I dalje je jasno da ne možemo razgovarati s kršiteljem Ustava i pričati o izboru ustavnih sudaca s nekim tko krši Ustav i zakone Republike Hrvatske”, komentirao je za Hinu Saša Đujić ( SDP) medijske navode da će njegova stranka navodno samostalno nastaviti pregovore s HDZ-om.

Glavni pregovarač lijevo-liberalne oporbe istaknuo je i da zadržavaju svoju početnu poziciju da ne pristaju na spajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, što im je od početka neprihvatljivo. To, kazao je, ne uvjetujemo jer su to za nas dva nepovezana procesa i, što se nas tiče, vladajuća većina može sutra izabrati čelnika Vrhovnog suda, neovisno o nama.

Ne razgovaramo, ne pregovaramo s HDZ-om niti ćemo u skorijo

