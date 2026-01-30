Možemo protiv gomilanja plaćenih funkcija, navode primjer političara koji ih ima — sedam

Na konferenciji za novinare održanoj u petak u Osijeku koordinator Možemo u Osijeku i vijećnik u Gradskom vijeću Boris Kiš podsjetio je da četiri godine vijećnici Možemo! predlažu da se u Kodeks ponašanja vijećnika uvede pravilo da vijećnik u Gradskom vijeću i zaposlenici gradske uprave mogu imati samo jednu plaćenu funkciju u upravnim tijelima gradskih javnih poduzeća i ustanova.