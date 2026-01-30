Možemo protiv gomilanja plaćenih funkcija, navode primjer političara koji ih ima — sedam

Osječki Možemo! protivi se gomilanju funkcija, naknada i političkog utjecaja i traže da gradski i županijski vijećnici i zaposlenici mogu sjediti u upravnim tijelima samo jedne gradske ili županijske ustanove ili tvrtke.
Na konferenciji za novinare održanoj u petak u Osijeku koordinator Možemo u Osijeku i vijećnik u Gradskom vijeću Boris Kiš podsjetio je da četiri godine vijećnici Možemo! predlažu da se u Kodeks ponašanja vijećnika uvede pravilo da vijećnik u Gradskom vijeću i zaposlenici gradske uprave mogu imati samo jednu plaćenu funkciju u upravnim tijelima gradskih javnih poduzeća i ustanova.
"Vladajući HDZ taj prijedlog uporno odbija", kazao je Kiš dodajući kako javna funkcija ne treba biti nagrada, politička trgovina, dodatni honorar niti izvor privatnih prihoda, već treba osigurati povjerenje građana u odgovorno upravljanje javnim dobrima.
Smatra da je unatoč zakonitosti ovakvo gomilanje funkcija etički upitno i netransparentno.
"Suprotno je načelima na kojima bi Kodeksi trebali počivati a to su nepristranost, izbjegavanje sukoba interesa, odgovorno upravljanje javnim sredstvima, jednaki pristup javnim funkcijama i vraćanje povjerenja građana koje je ozbiljno poljuljano zbog percepcije o rasprostranjenosti korupcije", kazao je Kiš.
Kao primjer s najvećim brojem članstava u gradskim i županijskim nadzornim odborima i upravnim vijećima tvrtki i institucija Kiš je istaknuo Antu Đapića, vijećnika Gradskog vijeća grada Osijeka i potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije, koji uz te nakade, navodi Kiš, ima još pet plaćenih funkcija.
"Mjesečno Đapić, kao umirovljeni saborski zastupnik još uprihodi 1394 eura što je, usporedbe radi, više od prosječne mjesečne plaće u OBŽ koja iznosi 1377 eura, a znatno više od prosječne mirovine građana Osijeka koja iznosi 518 eura", poručio je Kiš, dodajući kako su te informacije dobili na aktualnom satu na vijeću i skupštini.
Od zaposlenika najviše funkcija i zaradu ostvaruje Sanda Pašuld, pročelnica Upravnog odjela – Tajništva Grada Osijeka koja je u četiri nadzorna odbora ili upravna vijeća za što prima mjesečnu naknadu od 717 eura.
Pomoćnica pročelnika službe tajnika županije za informacijsko-dokumentacijske poslove Tajništvo OBŽ Mateja Matas je u pet odbora ili vijeća za što mjesečno ostvaruje prinos od 584 eura.
Možemo je pozvao osječkog gradonačelnika Ivana Radića i županicu Natašu Tramišak da se očituju zbog čega su „uvijek iste osobe najstručnije i kako misle opravdati gomilanje funkcija, naknada i političkog utjecaja“.
Na novinarski upit kako gledaju na činjenicu da je saborski zastupnik Možemo Damir Bakić isto tako na nekoliko funkcija u Zagrebu Kiš je odgovorio da Bakić kao saborski zastupnik ne može primati naknade u gradskim vijećima i nadzornim odborima.
