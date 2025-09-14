Možemo! u ponedjeljak u Saboru predlaže priznavanje Palestine

Saborski Klub Možemo! najavio je da će u ponedjeljak, u raspravi o izvješću premijera, uputiti na glasanje zaključak o priznanju Palestine, a zbog humanitarne katastrofe u Gazi traže i zabranu izvoza oružja Izraelu te suspenziju EU sporazuma.
Oglas
"Bit će to prilika zastupnicima da jasno iskažu svoj stav oko svega što se događa u Gazi jer institucije koje predstavljaju građane ne smiju šutjeti ili misliti da ih se to ne tiče", izjavila je predsjednica saborskog Odbora za europske poslove Jelena Miloš.
Naglasila je da neće odustati od tih zahtjeva, podsjećajući da je takav zaključak njihov Klub uputio još lani, kad ih je HDZ-ova većina odbila.
Miloš ističe da je "moralna i politička odgovornost učiniti sve što je moguće kako bi se zaustavila daljnja stradanja civila i djece" te je dužnost hrvatskih zastupnika "zalagati se za mir, međunarodni pravni poredak i pravo svakog čovjeka na život i sigurnost".
Zaključak o priznanju Palestine, Klub Možemo uputit će na glasanje u ponedjeljak nakon aktualnog sata kad je na dnevnom redu rasprava o izvješću predsjednika Vlade o održanom sastanku Europskog vijeća.
Miloš ističe da je po posljednjem istraživanju većina hrvatskih građana za priznanje Palestine bez odgađanja.
"Građani su potreseni patnjama civila i djece i zgražaju se nad svojom Vladom koja šuti i ne poduzima nikakve sankcije Izraelu, čime postaje suučesnik ratnih zločina i genocida kojem tamo svjedočimo", upozorila je Miloš.
Ocjenjuje da bi hrvatsko priznanje, osim simboličkog značenja moglo doprinijeti međunarodnom konsenzusu koji od vlade Benjamina Netanyahua traži prekid vatre, omogućavanje humanitarne pomoći i vraćanje poštivanja međunarodnog pravnog poretka.
"Riječ je o jasnoj poruci solidarnosti s civilima u Gazi i podršci rješenju o dvije države, koje EU i međunarodna zajednica podupiru", rekla je.
Saborski Klub Možemo! u prijedlogu zaključka ističe i potrebu za suspenzijom EU sporazuma s Izraelom te zabranom izvoza oružja, zbog humanitarne krize i kako navode "genocida nad civilnim stanovništvom".
Pritom se pozivaju na međunarodne konvencije i obveze koje Hrvatska ima kao članica UN-a i Europske unije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas