posjet neće biti moguć

Izrael: Macron nije dobrodošao dok ne preispita odluku o priznanju Palestine

Hina
04. ruj. 2025. 20:53
Emmanuel Macron i Benjamin Netanyahu - AFP
Yves HERMAN, Abir SULTAN / POOL / AFP

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar izjavio je u četvrtak da posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Izraelu nije na dnevnom redu sve dok ne preispita svoju odluku o priznavanju palestinske države.

U telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom Jean-Noëlom Barrotom, Sa'ar je pozvao Francusku da "ponovno razmotri" svoju inicijativu za priznavanje palestinske države, prema priopćenju izraelskog ministarstva vanjskih poslova.

"Sve dok Francuska nastavlja svoje napore i inicijative koje su u suprotnosti s interesima Izraela, takav posjet neće biti moguć", kazao je Sa'ar.

Krajem srpnja, francuski je predsjednik najavio da će Francuska priznati Palestinu kao državu na Općoj skupštini UN-a u rujnu.

Više od deset zapadnih zemalja, uključujući Kanadu, Australiju, Belgiju i Sloveniju, pridružilo se i pozvalo druge nacije diljem svijeta da učine isto.

Ta je odluka izazvala napetosti među dvjema zemljama, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošli je mjesec optužio francuskog predsjednika da "raspiruje antisemitsku vatru" u Francuskoj.

Izraelska nacionalna televizija Kan u srijedu je izvijestila da je Netanyahu odbio zahtjev Emmanuela Macrona za posjet Izraelu, citirajući bivšeg francuskog zastupnika Meyera Habiba.

U razgovoru sa šefom francuske diplomacije Barrotom, izraelski ministar vanjskih poslova rekao je da francuska inicijativa "ugrožava stabilnost na Bliskom istoku i potkopava nacionalne i sigurnosne interese Izraela".

Teme
Benjamin Netanyahu macron

