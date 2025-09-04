Izrael: Macron nije dobrodošao dok ne preispita odluku o priznanju Palestine

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar izjavio je u četvrtak da posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Izraelu nije na dnevnom redu sve dok ne preispita svoju odluku o priznavanju palestinske države.
U telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom Jean-Noëlom Barrotom, Sa'ar je pozvao Francusku da "ponovno razmotri" svoju inicijativu za priznavanje palestinske države, prema priopćenju izraelskog ministarstva vanjskih poslova.
"Sve dok Francuska nastavlja svoje napore i inicijative koje su u suprotnosti s interesima Izraela, takav posjet neće biti moguć", kazao je Sa'ar.
Krajem srpnja, francuski je predsjednik najavio da će Francuska priznati Palestinu kao državu na Općoj skupštini UN-a u rujnu.
Više od deset zapadnih zemalja, uključujući Kanadu, Australiju, Belgiju i Sloveniju, pridružilo se i pozvalo druge nacije diljem svijeta da učine isto.
Ta je odluka izazvala napetosti među dvjema zemljama, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu prošli je mjesec optužio francuskog predsjednika da "raspiruje antisemitsku vatru" u Francuskoj.
Izraelska nacionalna televizija Kan u srijedu je izvijestila da je Netanyahu odbio zahtjev Emmanuela Macrona za posjet Izraelu, citirajući bivšeg francuskog zastupnika Meyera Habiba.
U razgovoru sa šefom francuske diplomacije Barrotom, izraelski ministar vanjskih poslova rekao je da francuska inicijativa "ugrožava stabilnost na Bliskom istoku i potkopava nacionalne i sigurnosne interese Izraela".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
